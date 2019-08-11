  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Віце-чемпіони України починають підготовку до нового сезону

    • Розсилка
    Максим Сандул продовжив угоду зі столичним клубом - Віце-чемпіони України починають підготовку до нового сезону
    Максим Сандул продовжив угоду зі столичним клубом
    БК «Київ-Баскет»

    Баскетболісти «Київ-Баскета» виходять 12 серпня з відпустки

    Чоловіча команда «Київ-Баскета» 12 серпня виходить з відпустки. Саме цього дня розпочнеться медобстеження гравців. 15 серпня – початок тренувальних зборів, такі дати фігурують у плані підготовки нового головного тренера Айнарса Багатскіса.

    З 15 серпня упродовж двох тижнів «Київ-Баскет» тренуватиметься у столичному СК «Меридіан», а в останній день літа, 31 серпня, вирушить до Латвії на десятиденні навчально-тренувальні збори. Там підопічні Айнарса Багатскіса зіграють кілька спарингів з місцевими командами.

    17 вересня «Київ-Баскет» стартує у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів виїздним матчем з чемпіоном Австрії «Капфенбергом». Матч-відповідь – 20 вересня у київському Палаці спорту.

    Читайте також: Збірна України U-20 перемогою завершила чемпіонат Європи

    Наразі контракт зі столичанами підписали Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Деон Едвін, Кіндал Хілл, Кейсі Шефферд. Пролонгували контракт з Київ-Баскетом Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров. Ця трійця є чинними срібними призерами Суперліги.

    Читайте також
    баскетбол БК Київ-Баскет Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ