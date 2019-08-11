Віце-чемпіони України починають підготовку до нового сезону



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Максим Сандул продовжив угоду зі столичним клубом БК «Київ-Баскет»

Баскетболісти «Київ-Баскета» виходять 12 серпня з відпустки

Чоловіча команда «Київ-Баскета» 12 серпня виходить з відпустки. Саме цього дня розпочнеться медобстеження гравців. 15 серпня – початок тренувальних зборів, такі дати фігурують у плані підготовки нового головного тренера Айнарса Багатскіса.

З 15 серпня упродовж двох тижнів «Київ-Баскет» тренуватиметься у столичному СК «Меридіан», а в останній день літа, 31 серпня, вирушить до Латвії на десятиденні навчально-тренувальні збори. Там підопічні Айнарса Багатскіса зіграють кілька спарингів з місцевими командами.

17 вересня «Київ-Баскет» стартує у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів виїздним матчем з чемпіоном Австрії «Капфенбергом». Матч-відповідь – 20 вересня у київському Палаці спорту.

Наразі контракт зі столичанами підписали Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Деон Едвін, Кіндал Хілл, Кейсі Шефферд. Пролонгували контракт з Київ-Баскетом Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров. Ця трійця є чинними срібними призерами Суперліги.