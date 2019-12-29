Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала клас на лижах (відео)



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Для святкових канікул спортсменка обрала вітчизняний курорт

Красуня-легкоатлетка талановита не лише у своєму виді спорту

Срібна призерка цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, слідом за багатьма колегами подалася на свята до засніжених Карпат. Спортсменка поділилася в соцмережах відео, де вправно мчить на лижах у модному комбінезоні. А свої відео стрибунка підписала так:

Я дуже рада знову повернутися до Буковеля. Нас зустріла неймовірно красива і сніжна зима