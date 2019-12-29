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    Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала клас на лижах (відео)

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    Для святкових канікул спортсменка обрала вітчизняний курорт - Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала клас на лижах (відео)
    Для святкових канікул спортсменка обрала вітчизняний курорт

    Красуня-легкоатлетка талановита не лише у своєму виді спорту

    Срібна призерка цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, слідом за багатьма колегами подалася на свята до засніжених Карпат. Спортсменка поділилася в соцмережах відео, де вправно мчить на лижах у модному комбінезоні. А свої відео стрибунка підписала так:

    Я дуже рада знову повернутися до Буковеля. Нас зустріла неймовірно красива і сніжна зима

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    свята легка атлетика Марина Бех-Романчук
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