Віце-президент ФФУ: Ми бачили не футбол, а 90-хвилинні шоу

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Назар Холодницький

В нечесній грі замішані 67% всіх професійних клубів України

Віце-президент Федерації футболу України і глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що скандал з договірними матчами в українському футболі буде завершено судовими вироками і, в першу чергу, будуть покарані організатори ігор з фіксованим результатом.

Про це Холодницький розповів в ефірі каналу Футбол 1.

«Коли я прийшов, ми перед чемпіонатом збирали арбітрів на ознайомчу зустріч. Я їм сказав: «Хлопці, давайте покажемо чесне суддівство, чесну гру». Всі кивали, а зараз деякі - під слідством. Я не прийшов жартувати, не прийшов на амбразуру повісити портрет антикорупційного прокурора, який буде страшилкою. Ми показали, що не будемо з цим миритися. Часи минули, цього не буде», - заявив він.

«За нашою внутрішньо федераційною інформації, були випадки, коли арбітри обом клубам носили гроші. Ці факти були зафіксовані, думаю, ми їх покажемо. Тобто арбітр матчу домовлявся з обома клубами. Ми бачили не футбол, а 90-хвилинне шоу, коли 23 людини бігає по полю», - підсумував Холодницький

Минулого тижня Нацполіція оголосила про розслідування 57 епізодів з договірними матчами в Україні.

За її інформацією, в нечесній грі замішані 67% всіх професійних клубів України, в тому числі і 5 клубів Прем'єр-ліги. За даними програми Профутбол, кількість клубів УПЛ, заплямованих договірними матчами вдвічі більше, але, в той же час, п'ять клубів Першої та Другої ліг зі списку МВС є чистими.