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    Новини

    Віцепрезидент Української федерації фігурного катання взяв участь у шоу дружини Пєскова

    Олександр Петренко поїхав до Росії розважати мешканців країни-агресора - Віцепрезидент Української федерації фігурного катання взяв участь у шоу дружини Пєскова
    Олександр Петренко поїхав до Росії розважати мешканців країни-агресора

    Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна

    Олімпійський чемпіон з фігурного катання та віце-президент Української федерації фігурного катання Олександр Петренко взяв участь у льодовому шоу «Червоненька квіточка».

    Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.

    Шоу за участі російських фігуристів, які відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні та українського функціонера відбулося в російському місті Сочі.

    На момент початку війни Петренко перебував в Україні.

    Джерело: Трибуна

    Теги: росія окупанти спорт війна фігурне катання Україна окупація #stoprussia
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    Віцепрезидент Української федерації фігурного катання взяв участь у шоу дружини Пєскова