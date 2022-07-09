Віцепрезидент Української федерації фігурного катання взяв участь у шоу дружини Пєскова
Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна
Олімпійський чемпіон з фігурного катання та віце-президент Української федерації фігурного катання Олександр Петренко взяв участь у льодовому шоу «Червоненька квіточка».
Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.
Шоу за участі російських фігуристів, які відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні та українського функціонера відбулося в російському місті Сочі.
На момент початку війни Петренко перебував в Україні.
Джерело: Трибуна