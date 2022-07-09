Колоніальна культура в Україні виявилася напрочуд живучою

Імперії немає вже тридцять років, а коріння колоніальної культури, як і раніше, в головах

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Есть такое понятие – колониальная культура. Суть этого явления заключается только в одном – вытравливать культуру национальную и на её место насаждать культуру метрополии.

В этом плане советской колониальной культуре не было равных. Пожалуй, даже, за всю историю человечества. Римская империя оставляла покоренным землям своих богов и свои праздники. Британия вместе с Редьярдом Киплингом насаждала еще и британское право. А Советы насаждали только мифы. Мифы, исключительно мифы и ничего, кроме мифов.

Вранье, другим словом. Уничтожая правду.

И делать это они умели превосходно.

Вырывали с корнем.

С кровью.

Вы бы никогда в жизни не дошли бы до мысли, что Булгаков – украинский писатель, если бы не колониальная культура в вашей начальной и средней школе.

На его месте у вас были бы двести тридцать шесть украинских писателей и поэтов, расстрелянных в Сандармохе.

Вы бы никогда в жизни не узнали, что жить не можете без Толстого, Достоевского и Пушкина, если бы не колониальная культура.

Вы же живете как то без станции метро «Площадь Байрона» – хотя это, пожалуй, вообще ведущий писатель культуры мировой.

Но у нас семьдесят лет вместо национальной и мировой была колониальная.

И поэтому – Достоевский.

Если бы в Первой мировой победила Австро-Венгрия – украинским писателем был бы Захер Мазох. Родился во Львове, стал писателем, переехал в метрополию, писал на языке империи.

Но победила, в итоге, большевистская Россия. И украинским писателем стал Булгаков. Родился в Киеве, стал писателем, переехал в метрополию, писал на языке империи.

А была бы Речь Посполитая – украинским писателем был бы Станислав Лем. Родился во Львове, переехал в Краков, писал на языке империи…

Если бы во Второй мировой победили коричневые – вы сейчас в комментариях мне доказывали бы, что «Фау-2» – украинская ракета, потому что в подвалах Аушвица над ней работал украинский инженер со сломанной челюстью.

Но победили красные – и украинским самолетом стал «Ан-225», а не «Мессершмит-859».

Сказать «наше», «мое» можно только про то, что создано твоей доброй волей. По твоему желанию, для твоих – ТВОИХ – целей, конечным потребителем которых являешься ты.

«Мрия» создана волей Империи с одной только целью – утереть нос американцам в Своем Имперском Космическом Мегапроекте.

Не было бы империи, Украине в голову бы не пришла мысль создавать этот самолет.

Если «Мрия» – украинский самолет, то не было никакого завоевания, оккупации и, следовательно, Голодомора.

Цепочка-то проста.

Если бы не было колониальной культуры, вам бы никогда в голову не пришла мысль, что страшная железная баба, призванная символизировать одно и только одно – воткнутый в тело побежденной порабощенной колонии Имперский Штандарт, под видом славной победы нашего общего оружия с другой людоедской империей – это символ Киева.

Вот вы бы в диких укуренных трипах не додумались бы, что именно вот это вот железное, воткнутое на Печерских холмах с тысячелетней своей собственной национальной историей – и есть символ Киева.

Но колониальная культура была.

Причем, в этом случае – довольно хреновенькая. Вот памятник Артему действительно был искусством. Модным тогда кубическим авангардизмом. Не успели снести. Отреставрировали. Сейчас там снова империя. Ну, все органично – обезьяна приходит за своим черепом. Всегда. Спасибо, что почистили.

А в этом-то случае – даже к наследию искусства нельзя отнести.

Колониальная культура оказалась удивительно живуча. Империи нет уже тридцать лет, а корни этой колониальной культуры по прежнему в головах. И по-прежнему значительная часть жителей Киева – уже, кажется, освободившегося, завоевавшего свободу и независимость и проливающего кровь за них прямо сейчас, вот прямо в этот момент, обсуждает – что делать с символом Империи, воткнутым посреди древнего города.

Символ ли это Киева? Или не символ это Киева?

Наша ли это Родина? И наша ли это Мать?

Рига – город, с наибольшей ватной составляющей из всех стран Балтии – пользуясь моментом, решил выйти из соглашения по охране советских памятников и снести к чертям собачьим всех алеш, воинов-освободителей, родин и матерей.

А воюющая Украина все спорит...

Еще раз – если это ВАША Родина и ВАША мать – то никакого Голодомора не было.

Подумайте над этим.

Ваш Дед.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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