У Мін'юсті розповіли, скільки українців одружилися під час війни

Найбільше одружувалися на Дніпропетровщині

Понад сто тисяч українських пар вирішили узаконити свої стосунки за перше півріччя 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Навіть попри війну, українці продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.

Найбільше одружувалися на Дніпропетровщині: в регіоні обмінялись обітницями понад 13 025 пар.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів Київ (9 749), Одещина (7 699), Львівщина (6 181) та Київщина (6 025).

«Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання – це те, що робить нас сильнішими», – написали в Мінʼюсті.

Варто зауважити, що серед українців, які брали шлюб у військовий час, є і відомі громадяни. Так, у травні взяв шлюб боєць 35-ї бригади морської піхоти, яка на початку війни несла службу на острові Зміїний.

Нагадаємо, що на початку березня влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.



