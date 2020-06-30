Матчу першої ліги не розпочали, поки не прогнали з трибун фанатів



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Харків'ян змусили підтримувати команду за межами стадіону Фото - Спортивний Харків

У ситуацію втрутився особисто керівник харківського «Металіста-1925»

Фанати харківського «Металіста-1925» затримали початок матчу 21-го туру в першій футбольній лізі України, в якому харківська команда перемогла в гостях 4:1 «Черкащину».

Поєдинок «Черкащина» - «Металіст-1925» відбувався на полі «Арсенал-Арени», що в селі Щасливе Київської області, на 10 хвилин пізніше, ніж було заплановано, через появу харківських фанатів на трибунах.

Як відомо, уболівальникам заборонено відвідувати матчі українських Прем’єр-ліги та Професійної футбольної ліги під час дії карантину в країні. З цієї причини матч не міг початися за присутності глядачів.

За інформацією «Спортивного Харкова», фанати «Металіста-1925» покинули стадіон лише після прохання з боку глави наглядової ради харківського клубу Сергія Стороженка.

Зауважимо, що після перемоги в Щасливому харків’яни набрали 41-не очко і на рівні з «Інгульцем» із Петрового очолили турнірну таблицю.