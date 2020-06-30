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    Матчу першої ліги не розпочали, поки не прогнали з трибун фанатів

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    Харків'ян змусили підтримувати команду за межами стадіону - Матчу першої ліги не розпочали, поки не прогнали з трибун фанатів
    Харків'ян змусили підтримувати команду за межами стадіону
    Фото - Спортивний Харків

    У ситуацію втрутився особисто керівник харківського «Металіста-1925»

    Фанати харківського «Металіста-1925» затримали початок матчу 21-го туру в першій футбольній лізі України, в якому харківська команда перемогла в гостях 4:1 «Черкащину».

    Поєдинок «Черкащина» - «Металіст-1925» відбувався на полі «Арсенал-Арени», що в селі Щасливе Київської області, на 10 хвилин пізніше, ніж було заплановано, через появу харківських фанатів на трибунах.

    Як відомо, уболівальникам заборонено відвідувати матчі українських Прем’єр-ліги та Професійної футбольної ліги під час дії карантину в країні. З цієї причини матч не міг початися за присутності глядачів.

    За інформацією «Спортивного Харкова», фанати «Металіста-1925» покинули стадіон лише після прохання з боку глави наглядової ради харківського клубу Сергія Стороженка.

    Зауважимо, що після перемоги в Щасливому харків’яни набрали 41-не очко і на рівні з «Інгульцем» із Петрового очолили турнірну таблицю.

     Читайте також: 21-й тур першої ліги стартував з сенсації: лідер не переміг команду з нижньої частини таблиці (відео)
    фанати карантин ФК «Металіст» Перша ліга ФК «Черкащина» коронавірус Сергій Стороженко
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