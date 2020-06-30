Луцька «Волинь» перемогла прямого конкурента і вийшла в лідери першої ліги (відео)

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Досвідчений Денис Кожанов забив 13-й гол у сезоні Фото - ФК «Волинь»

В іншому матчі другу поспіль перемогу здобув «Чорноморець»

Зіграні заключних два тури 21-го туру першої ліги чемпіонату України.

Ключовим понеділковим протистоянням став поєдинок претендентів на підвищення в класі – луцька «Волинь» приймала київську «Оболонь-Бровар».

Долю зустрічі вирішив єдиний м’яч, проведений на 38-й хвилині з передачі Ростислава Волошиновича одним із найкращих бомбардирів сезону Денисом Кожановим. Вінґер волинян забив свій 13-й м’яч у сезоні. Більше нього забивав тільки голеадор «Інгульця» Ніка Січінава (14 голів), стільки ж – нападник «Миная» Анатолій Нурієв.

Таким чином, «Волинь» набрала 41 очко і порівнялася з двома іншими лідерами – харківським «Металістом-1925» й «Інгульцем» з Петрового. Далі ідуть із 40-очковим доробком волочиський «Агробізнес» і львівський «Рух». «Оболонь-Бровар» і закарпатський «Минай» мають по 38 очок, краматорський «Авангард» - 37.

Ще в одному поєдинку понеділка свою другу поспіль після виходу з карантину перемогу здобув одеський «Чорноморець». У попередньому турі «моряки» перемогли 5:2 «Волинь». На цей раз підопічні Сергія Ковальця переграли на виїзді з мінімальним рахунком 1:0 івано-франківське «Прикарпаття». Єдиний м’яч у цій зустрічі забив на 60-й хвилині Андрій Штогрин.

«Чорноморець» після цієї перемоги набрав 28 очок і залишився десятим. Від дев’ятої позиції, яку посідає «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів, одеситів відділяє два очки. «Прикарпаття» 20-ма очками 12-те.

22-й тур першої ліги розтягнеться на три дні і відкриється 4 липня.