Київський клуб отримав усіх потенційних суперників по наступній стадії турніру

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 пройде у п’ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт УЄФА. Жеребкування буде повністю відкритим. В один кошик будуть поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф. Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА,



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Київський клуб отримав усіх потенційних суперників по наступній стадії турніру

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 пройде у п’ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

Початок о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування буде повністю відкритим. В один кошик будуть поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, представники Росії й України будуть розведені по різних парах.

Матчі заплановані на 8 та 15 березня. Команди, які дістануть з кошика першими у кожній парі, проведуть перший матч на своєму полі.

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 16 березня.

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийшло київське «Динамо», яке зустрінеться з кимось з наступних команд:

«Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Ліон» (Франція), «Лейпциг» (Німеччина), «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Лаціо» (Італія), «Спортинг» (Португалія), «Арсенал» (Лондон, Англія), «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Марсель» (Франція), «Мілан» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина).

Із ЦСКА (Москва, Росія), «Зенітом» (Санкт-Петербург, Росія) та «Локомотивом» (Москва, Росія) «Динамо» зустрітися не може.

Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії, є загиблі.