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    Від «Мілана» й «Арсеналу» до «Боруссії» й «Атлетико»: кого жереб обере «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи

    Київський клуб отримав усіх потенційних суперників по наступній стадії турніру
    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 пройде у п’ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт УЄФА. Жеребкування буде повністю відкритим. В один кошик будуть поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф. Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА,
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    Київський клуб отримав усіх потенційних суперників по наступній стадії турніру

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 пройде у п’ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

    Початок о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт УЄФА.

    Жеребкування буде повністю відкритим. В один кошик будуть поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф.

    Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, представники Росії й України будуть розведені по різних парах.

    Матчі заплановані на 8 та 15 березня. Команди, які дістануть з кошика першими у кожній парі, проведуть перший матч на своєму полі.

    Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 16 березня.

    Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийшло київське «Динамо», яке зустрінеться з кимось з наступних команд:

    «Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Ліон» (Франція), «Лейпциг» (Німеччина), «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Лаціо» (Італія), «Спортинг» (Португалія), «Арсенал» (Лондон, Англія), «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Марсель» (Франція), «Мілан» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина).

    Із ЦСКА (Москва, Росія), «Зенітом» (Санкт-Петербург, Росія) та «Локомотивом» (Москва, Росія) «Динамо» зустрітися не може.

    Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії, є загиблі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Динамо» Ліга Європи
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