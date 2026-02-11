Головна Спорт Новини
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі
Найбільші суми за золоту медаль отримають спортсмени з Сінгапуру
Фото: Reuters

Головний форум чотириріччя стане для спортсменів можливістю покращити фінансове становище

Призові за «золото» Олімпійських ігор в італійському Мілані серед країн-учасниць змагань суттєво відрізняються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на USA Today.

Найбільше не пощастило атлетам із Великої Британії, Нової Зеландії та Норвегії. Тамтешні олімпійські комітети не передбачили грошових виплат для медалістів Олімпіади.

Натомість українські спортсмени можуть розраховувати на приємні бонуси. Зокрема, золота нагорода Мілана-2026 збагатить чемпіона на 125 тисяч доларів. Такий же розмір виплат був передбачений за «золото» літніх Ігор у Парижі.

Скільки отримають українці за медалі Олімпіади-2026

Олімпійський чемпіон зимових Ігор отримає 125 тисяч доларів. Натомість срібний призер заробить 80 тисяч «зелених». Володарі бронзових медалей збагатяться на 55 тисяч.

У порівняння з Олімпійськими іграми-2024 розмір призових змінився. За «золото» дають ті ж 125 тисяч доларів. Однак, за «срібло» та «бронзу» на літній Олімпіаді платили більше – 100 та 80 тисяч «зелених» відповідно.

Грошові премії українців за нагороди Олімпійських ігор 2026 року:

  • золота медаль – $125 тис.
  • срібна – $80 тис.
  • бронзова – $55 тис.

Які розміри призових в інших країнах

Лідером за виплатами для медалістів Олімпіади-2026 став Сінгапур. Азійська мікродержава заплатить майже 789 тисяч доларів за олімпійське «золото». Тим часом срібний призер заробить майже 395 тисяч, а бронзовий – 197 тисяч «зелених» із хвостиком.

Далі в чільній п'ятірці розташувалися Гонконг (майже 768 тисяч доларів за золоту нагороду), Італія (213 тисяч), Польща (211 тисяч) та Словенія (майже 163 тисячі). Доволі скромні заробітки очікують на американців – 37,5 тисячі «зелених» за золоту медаль.

Перша п'ятірка країн за розміром призових за «золото» Олімпійських ігор 2026 року:

  • Сінгапур – $788907,
  • Гонконг – $767647,
  • Італія – $213418,
  • Польща – $211268,
  • Словенія – $162672.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич ексклюзивно прокоментував ситуацію навколо свого сина. Скелетоніст Владислав Гераскевич продовжив готуватися до виступу на Олімпіаді в «шоломі пам'яті». Раніше МОК заборонив українцю його одягати.

Сам Гераскевич-молодший назвав ставлення функціонерів до України упередженим. Він переконаний, що МОК готовий карати українських спортсменів за правду, прикриваючись забороною на пропаганду. Скелетоніст готовий виступати в «шоломі пам'яті» аж до дискваліфікації.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: золота медаль медалі Національний олімпійський комітет Олімпіада спорт

