Олімпіада. Норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Під час інтерв’ю спортсмен не стримував емоцій, плакав і назвав своє зізнання «соціальним самогубством»
фото: Reuters

Спортсмен додав, що не міг жити далі, приховуючи правду, і вирішив сказати все спочатку їй, а тепер і всьому світу

Норвезький біатлоніст Стурла Холм Леґрейд здивував глядачів і журналістів несподіваним зізнанням одразу після завоювання бронзової медалі у гонці на 20 км на Зимових Олімпійських іграх 2026. Замість традиційних слів про спорт він публічно розповів про особисту драму – зраду своїй дівчині. Про це пише NBC News, передає «Главком».

28-річний спортсмен заявив, що три місяці тому зрадив «коханню всього свого життя», а тиждень тому зізнався їй у цьому, після чого вони розійшлися. За його словами, це був найважчий період у його житті, і навіть олімпійська медаль відійшла на другий план. Леґрейд не назвав імені колишньої, але сказав, що сподівається: вона «все ще може його кохати».

Під час інтерв’ю спортсмен не стримував емоцій, плакав і назвав своє зізнання «соціальним самогубством», на яке пішов свідомо, щоб бути чесним. Він додав, що не міг жити далі, приховуючи правду, і вирішив сказати все спочатку їй, а тепер і всьому світу.

Незвичне інтерв’ю миттєво розлетілося соцмережами. Користувачі X та спортивні журналісти назвали його одним із найдивніших моментів цієї Олімпіади, а дехто зізнався, що не очікував почути зізнання у зраді замість аналізу гонки та стрільби.

