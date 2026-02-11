Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Фігурист Кирило Марсак присвятив найкращий у своєму житті прокат своєму батькові, який служить на фронті
фото: Reuters/Yara Nardi

Четвертий день подарував незабутні емоції від виступу спортсменів з України

10 лютого 2026 року українці продовжили свій виступ на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком»

Блискучий прокат Кирила Марсака

Завершальною подією дня, але першою в дайджесті, стане виступ єдиного українського фігуриста Кирила Марсака в короткій програмі одиночного катання серед чоловіків. 21-річний дебютант Ігор блискуче впорався з усіма стрибковими елементами. Справжньою окрасою став його перший стрибок, четверний сальхов, який усі судді синхронно оцінили у три з п'яти можливих балів виконання. Окрім цього, українець зібрав треті, і навіть четвертий, найвищий, рівень на доріжках кроків і поворотах. Завдяки цьому Марсак набрав рекордні для себе 86,89 бала та піднявся на одинадцяту позицію. Настільки високо українці в одиночному катанні серед чоловіків після короткої програми були 28 років тому: тоді Дмитро Дмитренко став восьмим. 

Двадцятка найсильніших від Дмитра Підручного

Капітан збірної України Дмитро Підручний продемонстрував чудову швидкість на дистанції, але українцю не допомогло те, що в індивідуальній гонці ціна кожного промаху – одна хвилина. Підручний ідеально пройшов першу стрільбу, але на другому рубежі стався справжній завал – одразу три промахи. Попри це, українець не опустив руки, відпрацював наступні два рубежі «в нуль» і зміг піднятися на вісімнадцяте місце, що стало повторенням його результату на минулих Іграх у Пекіні.

Щодо інших українців, то дебютант Ігор Віталій Мандзин тримався дуже впевнено до останньої стрільби, але два промахи на заключному рубежі відкинули його за межі топ-20 на двадцять восьме місце. Антон Дудченко продемонстрував майже бездоганну стрільбу, припустившись лише одного промаху, але через наслідки хвороби йому було дуже важко боротися на дистанції в умовах високогір'я. Тарас Лесюк з чотирма хибами не зміг поборотися за високі позиції. 

Кожна позиція на Олімпіаді може стати важливою для участі у гонці з масовим стартом, яка буде відбуватися наприкінці Олімпійських ігор, і до якої увійде понад десять найкращих спортсменів головного спортивного форуму за сумою набраних очок в усіх особистих дисциплінах. 

Повернення українських санкарок до двадцятки найкращих

Свої треті та четверті заїзди провели представниці одномісних саней Юліанна Туницька та Олена Смага. Після перших двох спусків обидві українки опинилися в топ-20, що вже само по собі стало важливим досягненням на Олімпійських іграх-2026. Зокрема, після другого заїзду Туницька йшла 16-тою, а Смага – 18-тою. 

У третій та четвертій спробах спортсменки продовжили боротьбу за найкращі позиції. Хоча їм не вдалося значно покращити свої результати у другій частині змагань, обидві українки зберегли місця в загальному заліку серед двадцяти найкращих: Туницька посіла 18-те місце, а Смага - 20-те. Ці результати стали найкращим виступом для України в жіночих одномісних санях за 16 років: на Олімпіаді 2010 у Ванкувері Наталія Якушенко була одинадцятою, а Лілія Лудан – дев'ятнадцятою. 

Національний рекорд від Єлизавети Сидьорко

Уперше на льоду в Мілані з'явилися шорт-трекісти. Першій відкрити програму змагань довелося 21-річній Єлизаветі Сидьорко на дистанції 500 метрів. Українська прапороносиця потрапила в один забіг з двома призерками Олімпіад – Ганною Десмет та Чхве Мін-чон. У підсумку Єлизавета Сидьорко дуже гідно боролася і з показаним часом у 43,337 секунди могла б виходити далі з інших забігів, але українка не пройшла до наступного раунду. У підсумку з національним рекордом на 500-метрівці українська шорт-трекістка завершує виступи у Мілані на 25-й позиції.  

Виступи у кваліфікації від українських лижників

Розпочинали день, але закінчують дайджест представники українських лижних перегонів, які виступали в особистому класичному спринті. Ця дисципліна ніколи не була особливо вдалою для вітчизняних лиж, адже жодного разу українському представнику не вдалося вийти до наступного етапу в спринтерських перегонах. Не стали винятком і цьогорічні змагання, де найближче до топ-30 фінішувала Анастасія Нікон з 59-м результатом. Дмитро Драгун був 60-м, Софія Шкатула – 64-ю, Олександр Лісогор – 70-м, Єлизавета Нопрієнко – 81-ю, а Дарина Мигаль – 83-ю. 

Нагадаємо, що 11 лютого відбудеться п'ятий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях. 

