Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікує Гераскевича? Ексклюзив

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікує Гераскевича? Ексклюзив
Михайло Гераскевич: Ми відчуваємо підтримку українського народу, найсильнішого народу світу
фото: Instagram Владислава Гераскевича

Ексклюзивний коментар керівника українського скелетону Михайла Гераскевича, батька Владислава Гераскевича, який змагається на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»

Очільник Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Реакція міжнародних структур на нову появу Гераскевича у шоломі пам'яті

Владислав Гераскевич у вівторок, 10 лютого 2026 року, вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026 попри те, що отримав заборону на це від Міжнародного олімпійського комітету.

Михайло Гераскевич розповів про реакцію МОК та IBSF (Міжнародної федерації бобслею та скелетону) на вчинок Владислава.

«Жодних реакцій негативних немає. Всі судді, всі представники IBSF, всі представники МОК ходять тихенько, на всяк випадок посміхаються. Ніхто нічого нам не робить поганого. Є кілька камер на трасі, які постійно слідкують за Владом, за його кожним рухом. Це і камери від МОК, і камери від великих медіа, які теж відслідковують, що ж буде далі. Бо всім цікавий цей скандал. Ми так само відслідковуємо, у нас камери теж готові. Ми готові у будь-який момент зняти момент, де почнеться безпосередній негативний контакт», – розповів Гераскевич.

Реакція спортсменів з інших країн

«Є підтримка спортсменів з багатьох країн, які підходять і кажуть, що це дуже крутий вчинок. Вони зазначають, що вчинили б так само, якби у їхніх країнах відбувалося те, що зараз коїться в Україні. Але є і нерозуміння вчинку Владислава від деяких спортсменів.

Я не буду навіть називати країни. Але є такі, що кажуть: «А для чого ви таке взагалі робите на Олімпіаді?». Так, є таке. Тобто, ми не будемо брехати, що ми маємо одностайну підтримку. Ми маємо різні реакції. Але позитивної підтримки все ж набагато більше», – зазначив Гераскевич.

Як Михайло Гераскевич бачить подальший розвиток подій

«У нас сьогодні не заплановано ніяких зустрічей з МОК. Ми взагалі тренуємося, завтра вже виступ рано вранці. Тому сьогодні стараємося мінімізувати медійну активність. Хоча, це нам не дуже вдається.

Судячи по вчорашнім абсолютно цинічним заявам МОК, то вірогідність рішення щодо дискваліфікації на сьогодні я оцінюю у 95%», – наголосив Гераскевич.

Гераскевич називає протистояння з МОК «екзистенційним»

«Ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни буде на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися і дуже жорстоко, якщо ми зараз відступимо. Це в нас уже називається «екзистенційне протистояння» з МОК», – розповів Гераскевич.

Про підтримку українського народу

«Ми відчуваємо підтримку українського народу, найсильнішого народу світу. Ми всі дуже вдячні. Це наша спільна з Вами Артеме робота щодо цього питання», – резюмував Михайло Гераскевич.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
фото: Getty Images

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

