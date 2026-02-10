Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого
Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець у стрибковій частині двоборства мають гарні шанси на топ-30
фото: Skijumping. UA

Синьо-жовті змагатимуться у шести різних дисциплінах

У середу, 11 лютого 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Розпочнеться змагальна програма у лижному двоборстві – одному з небагатьох видів, де жінки не мають змоги взяти участь на Олімпійських іграх. Змагання пройдуть у так званому нормальному Гундерсені – поєднанні стрибків з нормального трампліну та гонки на 10 кілометрів. Також відбудуться перші матчі у чоловічому хокеї, де гравці найсильнішої лігис світу, НХЛ, матимуть змогу поборотися за золото вперше за 12 років. 

Для України ж важливою стане індивідуальна гонка у жінок, до якої цілеспрямовано готувалися Христина Дмитренко та Юлія Джима. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад п'ятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
11 лютого
11:00 Двоборство Нормальний Гундерсен. Стрибкова частина
11:30 Сноубординг Гафпайп. Жінки. Кваліфікація
12:00 Фристайл Могул. Жінки. Кваліфікація 2
12:30 Гірські лижі 🥇 Супергігант. Чоловіки
14:45 Двоборство 🥇 Нормальний Гундерсен. Гонка на 10 км
15:15 Біатлон 🥇 Індивідуальна гонка (15 км). Жінки
15:15 Фристайл 🥇 Могул. Жінки. Фінал
17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Словаччина – Фінляндія
18:00 Санний спорт Двомісні сани. Жінки. Заїзд 1
18:51 Санний спорт Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 1
19:30 Ковзани 🥇 1000 м. Чоловіки
19:53 Санний спорт 🥇Двомісні сани. Жінки. Заїзд 2
20:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Італія
20:05 Керлінг Чоловіки. Канада – Німеччина
20:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – США
20:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Велика Британія
20:30 Фігурне катання 🥇 Танці на льоду. Довільний танець
20:30 Сноубординг Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація
20:44 Санний спорт 🥇 Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 2
22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Італія

Виступи українців 11 лютого

У п'ятий змагальний день українці виступлять одразу в п'яти медальних дисциплінах. Найбільші шанси на високі позиції будуть у біатлонній індивідуальній гонці на 15 км, де Христина Дмитренко та Олена Городна за умови чистої стрільби можуть поборотися за гарний результат.

Також цього дня відбудуться дебютні змагання на Олімпіаді у жіночих двійках у санному спорті, де виступатимуть Олена Стецків та Олександра Мох.

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді. 

Теги: Олімпіада біатлон гірські лижі Христина Дмитренко Санний спорт Олександра Мох лижне двоборство

Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого
Колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку
Колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку
Неймар готовий завершити кар'єру: рішення залежить від екстренера «Реала»
Неймар готовий завершити кар'єру: рішення залежить від екстренера «Реала»
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань
Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань
Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді
Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді

