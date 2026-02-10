Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого
Синьо-жовті змагатимуться у шести різних дисциплінах
У середу, 11 лютого 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Розпочнеться змагальна програма у лижному двоборстві – одному з небагатьох видів, де жінки не мають змоги взяти участь на Олімпійських іграх. Змагання пройдуть у так званому нормальному Гундерсені – поєднанні стрибків з нормального трампліну та гонки на 10 кілометрів. Також відбудуться перші матчі у чоловічому хокеї, де гравці найсильнішої лігис світу, НХЛ, матимуть змогу поборотися за золото вперше за 12 років.
Для України ж важливою стане індивідуальна гонка у жінок, до якої цілеспрямовано готувалися Христина Дмитренко та Юлія Джима.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад п'ятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|11 лютого
|11:00
|Двоборство
|Нормальний Гундерсен. Стрибкова частина
|11:30
|Сноубординг
|Гафпайп. Жінки. Кваліфікація
|12:00
|Фристайл
|Могул. Жінки. Кваліфікація 2
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Супергігант. Чоловіки
|14:45
|Двоборство
|🥇 Нормальний Гундерсен. Гонка на 10 км
|15:15
|Біатлон
|🥇 Індивідуальна гонка (15 км). Жінки
|15:15
|Фристайл
|🥇 Могул. Жінки. Фінал
|17:40
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група B. Словаччина – Фінляндія
|18:00
|Санний спорт
|Двомісні сани. Жінки. Заїзд 1
|18:51
|Санний спорт
|Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 1
|19:30
|Ковзани
|🥇 1000 м. Чоловіки
|19:53
|Санний спорт
|🥇Двомісні сани. Жінки. Заїзд 2
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швеція – Італія
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Канада – Німеччина
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Чехія – США
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Китай – Велика Британія
|20:30
|Фігурне катання
|🥇 Танці на льоду. Довільний танець
|20:30
|Сноубординг
|Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація
|20:44
|Санний спорт
|🥇 Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 2
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Італія
Виступи українців 11 лютого
У п'ятий змагальний день українці виступлять одразу в п'яти медальних дисциплінах. Найбільші шанси на високі позиції будуть у біатлонній індивідуальній гонці на 15 км, де Христина Дмитренко та Олена Городна за умови чистої стрільби можуть поборотися за гарний результат.
Також цього дня відбудуться дебютні змагання на Олімпіаді у жіночих двійках у санному спорті, де виступатимуть Олена Стецків та Олександра Мох.
