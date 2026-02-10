Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 11 лютого

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець у стрибковій частині двоборства мають гарні шанси на топ-30

Синьо-жовті змагатимуться у шести різних дисциплінах

У середу, 11 лютого 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Розпочнеться змагальна програма у лижному двоборстві – одному з небагатьох видів, де жінки не мають змоги взяти участь на Олімпійських іграх. Змагання пройдуть у так званому нормальному Гундерсені – поєднанні стрибків з нормального трампліну та гонки на 10 кілометрів. Також відбудуться перші матчі у чоловічому хокеї, де гравці найсильнішої лігис світу, НХЛ, матимуть змогу поборотися за золото вперше за 12 років.

Для України ж важливою стане індивідуальна гонка у жінок, до якої цілеспрямовано готувалися Христина Дмитренко та Юлія Джима.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад п'ятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап 11 лютого 11:00 Двоборство Нормальний Гундерсен. Стрибкова частина 11:30 Сноубординг Гафпайп. Жінки. Кваліфікація 12:00 Фристайл Могул. Жінки. Кваліфікація 2 12:30 Гірські лижі 🥇 Супергігант. Чоловіки 14:45 Двоборство 🥇 Нормальний Гундерсен. Гонка на 10 км 15:15 Біатлон 🥇 Індивідуальна гонка (15 км). Жінки 15:15 Фристайл 🥇 Могул. Жінки. Фінал 17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Словаччина – Фінляндія 18:00 Санний спорт Двомісні сани. Жінки. Заїзд 1 18:51 Санний спорт Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 1 19:30 Ковзани 🥇 1000 м. Чоловіки 19:53 Санний спорт 🥇Двомісні сани. Жінки. Заїзд 2 20:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Італія 20:05 Керлінг Чоловіки. Канада – Німеччина 20:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – США 20:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Велика Британія 20:30 Фігурне катання 🥇 Танці на льоду. Довільний танець 20:30 Сноубординг Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація 20:44 Санний спорт 🥇 Двомісні сани. Чоловіки. Заїзд 2 22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Італія

Виступи українців 11 лютого

У п'ятий змагальний день українці виступлять одразу в п'яти медальних дисциплінах. Найбільші шанси на високі позиції будуть у біатлонній індивідуальній гонці на 15 км, де Христина Дмитренко та Олена Городна за умови чистої стрільби можуть поборотися за гарний результат.

Також цього дня відбудуться дебютні змагання на Олімпіаді у жіночих двійках у санному спорті, де виступатимуть Олена Стецків та Олександра Мох.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді.