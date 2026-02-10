Український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді

Капітан збірної Дмитро Підручний зумів зібратися по ходу індивідуальної гонки

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відкрила особисту програму біатлонних змагань на Олімпіаді-2026. Про її результати повідомляє «Главком».

Перебіг змагань

Головним героєм дня у біатлоні став норвежець Йоган-Олав Ботн, який цілеспрямовано пропускав етапи Кубка світу для підготовки до головного спортивного форуму. Для 26-річного спортсмена це не просто перше олімпійське золото, а взагалі перша медаль такого рівня в кар'єрі. Ботн продемонстрував ідеальну стрільбу, вибивши 20 із 20 мішеней, та блискучу швидкість, що дозволило йому випередити лідера Кубка світу француза Еріка Перро, який з одним промахом задовольнився сріблом. Трійку лідерів замкнув ще один норвезький «снайпер» – Штурла Легрейд.

Виступ української команди

Капітан збірної України Дмитро Підручний продемонстрував чудову швидкість на дистанції, але українцю не допомогло те, що в індивідуальній гонці ціна кожного промаху – одна хвилина. Підручний ідеально пройшов першу стрільбу, але на другому рубежі стався справжній завал – одразу три промахи. Попри це, українець не опустив руки, відпрацював наступні два рубежі «в нуль» і зміг піднятися на вісімнадцяте місце, що стало повторенням його результату на минулих Іграх у Пекіні.

Щодо інших українців, то дебютант Ігор Віталій Мандзин тримався дуже впевнено до останньої стрільби, але два промахи на заключному рубежі відкинули його за межі топ-20 на двадцять восьме місце. Антон Дудченко продемонстрував майже бездоганну стрільбу, припустившись лише одного промаху, але через наслідки хвороби йому було дуже важко боротися на дистанції в умовах високогір'я. Тарас Лесюк з чотирма хибами не зміг поборотися за високі позиції.

Біатлон. Олімпіада 2026. Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Йоган Олав Ботн (Норвегія) 0+0+0+0, 51:31.5 хвилин

2. Ерік Перро (Франція) 0+1+0+0, +14.8 секунди

3. Штурла Легрейд 0+0+1+0 +48.3 секунди

18. Дмитро Підручний (Україна) 0+3+0+0, +4:38.9 хвилин

28 Віталій Мандзин (Україна) 0+1+1+2, +5:23.5 хвилин

35. Антон Дудченко (Україна) 0+1+0+0, +5:50.2 хвилин

65. Тарас Лесюк (Україна) 1+2+0+1, +9:00.0 хвилин

Нагадаємо, що Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону.