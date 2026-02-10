Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді
У Дмитра Підручного індивідуальна гонка є його найменш улюбленою дисципліною
фото: Reuters/Matthew Childs

Капітан збірної Дмитро Підручний зумів зібратися по ходу індивідуальної гонки

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відкрила особисту програму біатлонних змагань на Олімпіаді-2026. Про її результати повідомляє «Главком»

Перебіг змагань

Головним героєм дня у біатлоні став норвежець Йоган-Олав Ботн, який цілеспрямовано пропускав етапи Кубка світу для підготовки до головного спортивного форуму. Для 26-річного спортсмена це не просто перше олімпійське золото, а взагалі перша медаль такого рівня в кар'єрі. Ботн продемонстрував ідеальну стрільбу, вибивши 20 із 20 мішеней, та блискучу швидкість, що дозволило йому випередити лідера Кубка світу француза Еріка Перро, який з одним промахом задовольнився сріблом. Трійку лідерів замкнув ще один норвезький «снайпер» – Штурла Легрейд.

Виступ української команди

Капітан збірної України Дмитро Підручний продемонстрував чудову швидкість на дистанції, але українцю не допомогло те, що в індивідуальній гонці ціна кожного промаху – одна хвилина. Підручний ідеально пройшов першу стрільбу, але на другому рубежі стався справжній завал – одразу три промахи. Попри це, українець не опустив руки, відпрацював наступні два рубежі «в нуль» і зміг піднятися на вісімнадцяте місце, що стало повторенням його результату на минулих Іграх у Пекіні.

Щодо інших українців, то дебютант Ігор Віталій Мандзин тримався дуже впевнено до останньої стрільби, але два промахи на заключному рубежі відкинули його за межі топ-20 на двадцять восьме місце. Антон Дудченко продемонстрував майже бездоганну стрільбу, припустившись лише одного промаху, але через наслідки хвороби йому було дуже важко боротися на дистанції в умовах високогір'я. Тарас Лесюк з чотирма хибами не зміг поборотися за високі позиції.

Біатлон. Олімпіада 2026. Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Йоган Олав Ботн (Норвегія) 0+0+0+0, 51:31.5 хвилин

2. Ерік Перро (Франція) 0+1+0+0, +14.8 секунди

3. Штурла Легрейд 0+0+1+0 +48.3 секунди

18. Дмитро Підручний (Україна) 0+3+0+0, +4:38.9 хвилин

28 Віталій Мандзин (Україна) 0+1+1+2, +5:23.5 хвилин

35. Антон Дудченко (Україна) 0+1+0+0, +5:50.2 хвилин

65. Тарас Лесюк (Україна) 1+2+0+1, +9:00.0 хвилин

Читайте також:

Нагадаємо, що Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону

Теги: Олімпіада Дмитро Підручний Тарас Лесюк Антон Дудченко біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
Сьогодні, 12:52
Санкарка Юліанна Туницька на Олімпіаді 2022 зупинилася за крок до виходу до фінального заїзду
Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого
Сьогодні, 00:36
Зузана Мадерова продовжила переможні традиції Чехії в паралельному гігантському слаломі
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 8 лютого
Вчора, 00:59
Гуменнік відібрався на Олімпіаду після перемоги на останньому кваліфікаційному турнірі, куди його допустив ISU
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
8 лютого, 19:21
Канде Морено і Ліндсі Вонн отримали медичну допомогу просто на трасі, після чого їх було евакуйовано на гелікоптері
Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді
8 лютого, 14:53
Дмитро Шеп'юк першим з українців виступить у медальних змаганнях
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
6 лютого, 23:22
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів
Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
28 сiчня, 17:56
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05
На домашньому етапі в Баттермілку американська сноубордистка стала другою у гафпайпі, поступившись лише японці Міцукі Оно
Зірка сноуборду повертається на Олімпіаду після 10 років паузи
16 сiчня, 00:35

Новини

Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
Український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді
Український біатлоніст потрапив до двадцятки найсильніших на Олімпіаді
Син зарізав батька. Стали відомі деталі вбивства ексочільника російської легкої атлетики
Син зарізав батька. Стали відомі деталі вбивства ексочільника російської легкої атлетики
Дербі українок у Катарі. Як пройшов поєдинок між Світоліною та Ястремською
Дербі українок у Катарі. Як пройшов поєдинок між Світоліною та Ястремською
Загрожує дискваліфікація? Гераскевич знову з'явився у «шоломі пам'яті» попри заборону МОК
Загрожує дискваліфікація? Гераскевич знову з'явився у «шоломі пам'яті» попри заборону МОК
Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах
Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua