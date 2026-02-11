Головна Спорт Новини
Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Болтон є срібним призером чемпіонату світу 2025 року в змішаних змагання з сноуборд-кросу.
фото: AP

Болтона доставили до лікарні гелікоптером для подальшого лікування після того, як рентген виявив переломи

Австралійця Кема Болтона було доставлено до лікарні через два переломи шийного відділу хребта, які він отримав в результаті падіння на тренуванні з сноуборд-кросу перед виступом на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Травма Болтона: що відомо

Болтон відчув біль у понеділок, 9 лютого 2026 року, але звернувся за допомогою медиків лише наступного дня. Його доставили до лікарні гелікоптером для подальшого лікування після того, як рентген виявив переломи.

Для 35-річного Болтона Олімпіада в Італії мала стати четвертою в кар'єрі. Він виступав на Іграх 2014, 2018 та 2022 років.

Болтон є срібним призером чемпіонату світу 2025 року в змішаних змагання з сноуборд-кросу.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 11 лютого відбудеться п'ятий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях. 

Теги: Олімпіада олімпійські ігри спорт

