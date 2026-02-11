Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді
Болтона доставили до лікарні гелікоптером для подальшого лікування після того, як рентген виявив переломи
Австралійця Кема Болтона було доставлено до лікарні через два переломи шийного відділу хребта, які він отримав в результаті падіння на тренуванні з сноуборд-кросу перед виступом на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.
Травма Болтона: що відомо
Болтон відчув біль у понеділок, 9 лютого 2026 року, але звернувся за допомогою медиків лише наступного дня. Його доставили до лікарні гелікоптером для подальшого лікування після того, як рентген виявив переломи.
Для 35-річного Болтона Олімпіада в Італії мала стати четвертою в кар'єрі. Він виступав на Іграх 2014, 2018 та 2022 років.
Болтон є срібним призером чемпіонату світу 2025 року в змішаних змагання з сноуборд-кросу.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 11 лютого відбудеться п'ятий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях.
