Збірна України з хокею почала підготовку до чемпіонату світу. Поки приїхало 14 гравців



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Андрій Срюбко готується до першого чемпіонату світу в статусі тренера XSPORT.ua

Більшість гравців мають прибути згодом

На броварський льодовій арені «Термінал» індивідуальну підготовку до чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1B розпочали 14 кандидатів до національної збірної України.

Одноразові заняття проводять гравці, які вже закінчили виступи у сезоні за свої клуби.

Станом на четвер, 4 квітня, під керівництвом тренерського штабу «синьо-жовтих» - Андрія Срюбка, Сергія Климентьєва та Олега Шафаренка - працюють такі хокеїсти:

воротарі - Кирило Кучер («Білий Барс»), Віталій Власенко («Крижані Вовки»);

оборонці - Станіслав Ординський («Крижані Вовки»), Данило Скрипець («Динамо»), Олександр Бойових, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчук»);

нападники - Микита Буценко («Заглембе», Польща), Сергій Бабинець («Гуменне», Словаччина), Владислав Гаврик («Міхаловце», Словаччина), Дмитро Даниленко (South Shore Kings, NCDC, США), Дмитро Німенко, Олег Задоєнко (обидва - «Стяуа», Румунія), Тимур Гриценко («Кременчук»), Владислав Куцевич («Білий Барс»).

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В відбудеться з 28 квітня по 4 травня на льодовій арені «Тондіраба» у столиці Естонії Таллінні. Суперниками українців будуть збірні Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.

Переможець підніметься до групи 1A, а команда, що посіла останнє місце, опуститься до другого дивізіону.

Джерело: Федерація хокею України