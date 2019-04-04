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    Збірна України з хокею почала підготовку до чемпіонату світу. Поки приїхало 14 гравців

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    Андрій Срюбко готується до першого чемпіонату світу в статусі тренера - Збірна України з хокею почала підготовку до чемпіонату світу. Поки приїхало 14 гравців
    Андрій Срюбко готується до першого чемпіонату світу в статусі тренера
    XSPORT.ua

    Більшість гравців мають прибути згодом

    На броварський льодовій арені «Термінал» індивідуальну підготовку до чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1B розпочали 14 кандидатів до національної збірної України.

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    Одноразові заняття проводять гравці, які вже закінчили виступи у сезоні за свої клуби.

    Станом на четвер, 4 квітня, під керівництвом тренерського штабу «синьо-жовтих» - Андрія Срюбка, Сергія Климентьєва та Олега Шафаренка - працюють такі хокеїсти:

    воротарі - Кирило Кучер («Білий Барс»), Віталій Власенко («Крижані Вовки»);

    оборонці - Станіслав Ординський («Крижані Вовки»), Данило Скрипець («Динамо»), Олександр Бойових, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчук»);

    нападники - Микита Буценко («Заглембе», Польща), Сергій Бабинець («Гуменне», Словаччина), Владислав Гаврик («Міхаловце», Словаччина), Дмитро Даниленко (South Shore Kings, NCDC, США), Дмитро Німенко, Олег Задоєнко (обидва - «Стяуа», Румунія), Тимур Гриценко («Кременчук»), Владислав Куцевич («Білий Барс»).

    Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В відбудеться з 28 квітня по 4 травня на льодовій арені «Тондіраба» у столиці Естонії Таллінні. Суперниками українців будуть збірні Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.

    Переможець підніметься до групи 1A, а команда, що посіла останнє місце, опуститься до другого дивізіону.

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    Джерело: Федерація хокею України

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    чемпіонат світу Збірна України хокей Кирило Кучер Владислав Куцевич
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