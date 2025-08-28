Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
Протистояння у 1/16 фіналу складається з одного поєдинку
Сьогодні, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».
У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.
У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2025/2026
- «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) – «Металіст 1925» (Харків)
- «Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
- «Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький)
- «Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк)
- «Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
- «Лісне» (Київ) – «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.)
- «Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг)
- «Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне)
- «Олександрія» – «Динамо» (Київ)
- «Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми)
- «Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир)
- «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Чорноморець» (Одеса)
- «Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)
- «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) – «Агробізнес» (Волочиськ)
- «Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів)
- «Полтава» – «Нива» (Тернопіль)
Першими вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
