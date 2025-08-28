Головна Спорт Новини
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор Віталій Волочай

Протистояння у 1/16 фіналу складається з одного поєдинку

Сьогодні, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2025/2026

  • «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) – «Металіст 1925» (Харків) 
  • «Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
  • «Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький)
  • «Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк) 
  • «Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 
  • «Лісне» (Київ) – «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) 
  • «Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг)  
  • «Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне)
  • «Олександрія» – «Динамо» (Київ)
  • «Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми)
  • «Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир) 
  • «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Чорноморець» (Одеса) 
  • «Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)
  • «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) – «Агробізнес» (Волочиськ) 
  • «Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів)
  • «Полтава» – «Нива» (Тернопіль) 

Першими вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

