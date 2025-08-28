Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу

У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор Віталій Волочай

Протистояння у 1/16 фіналу складається з одного поєдинку

Сьогодні, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2025/2026

«Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) – «Металіст 1925» (Харків)

«Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

«Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький)

«Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк)

«Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Лісне» (Київ) – «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.)

«Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне)

«Олександрія» – «Динамо» (Київ)

«Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми)

«Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир)

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Чорноморець» (Одеса)

«Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)

«Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) – «Агробізнес» (Волочиськ)

«Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів)

«Полтава» – «Нива» (Тернопіль)

Першими вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).