Дебютантка Олімпійських Ігор-2026 стане другою прапороносицею України

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Дебютантка Олімпійських Ігор-2026 стане другою прапороносицею України
Українська шорт-трекістка спеціалізується на спринтерських дистанціях, коронною з яких є 500 метрів
фото: соціальні мережі Єлизавети Сидьорко

Єлизавета Сидьорко отримала важливу місію на першому ж для себе форумі

Стало відоме ім'я ще однієї прапороносиці України на церемонії відкриття Зимових Олімпійських Ігор-2026, яка відбудеться 6 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Champion Radio.

Як зазначив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, державний стяг на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані нестиме дебютантка Ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко. Вона стане наймолодшою в історії України шорт-трекісткою на головному старті чотириріччя.  

Оскільки цьогорічна Олімпіада охоплює рекордну кількість локацій, Україна буде представлена прапороносцями та лідерами ходи у кожному ключовому кластері змагань. Наприклад, у Лівіньо офіційну табличку з назвою країни нестиме сноубордистка Аннамарі Данча. Наприкінці 2025 року вона встановила історичний рекорд для України, посівши четверте місце на етапі Кубка світу в Давосі, що стало найкращим результатом в історії вітчизняного сноубордингу. У Предаццо представником України стане Євген Марусяк, провідний український стрибун на лижах з трампліна. 

Нагадаємо, що НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026. Ним став скелетоніст Владислав Гераскевич. 

До слова, українські шорт-трекісти вибороли перші олімпійські ліцензії. Україна до початку етапу в нідерландському Дордрехті підходила з шансами на п'ять дисциплін і участь трьох спортсменів, але у підсумку свої путівки зуміли підтвердити лише два: ними стали Олег Гандей і Єлизавета Сидьорко. Гандей упевнено провів старт на 500 м, ставши 23-м, зупинившись за крок від проходу до основної сесії Світового туру, а також зумів втриматися на останньому прохідному місці в дистанції 1500 м. На жаль, він випав з прохідної зони на 1000 м, і тому Україна буде представлена двома, а не трьома дистанціями у чоловіків. Утім, варто відзначити, що українське представництво на дистанції 1500 м буде наявне вперше з 2002 року: тоді Володимир Григорьєв змагався на всіх трьох дистанціях. Сидьорко змогла фінішувати вище необхідних показників та кваліфікувала Україні представницю на дистанції 500 м. Востаннє наша шорттрекістка брала участь у цій дисципліні далекого 1998 року, коли нинішня тренерка української збірної, Наталія Сверчкова, виступала в Нагано.

Теги: Олімпіада Аннамарі Данча шорт-трек Євген Марусяк

