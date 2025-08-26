Головна Спорт Новини
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дзюба не вірить в конкурентноспроможність російських клубів в єврокубках

У лютому 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах

Нападник російського «Акрона», найкращий бомбардир в історії збірної Росії з футболу Артем Дзюба вважає, що тривале усунення російських клубів від міжнародних турнірів не дозволить їм бути конкурентними в Європі, коли бан буде знято. Про це повідомляє «Главком».

«Без шансів. Краще у такому стані зараз не повертатися. Думаю, нас там винесуть», – відповів Дзюба на питання про повернення російських футбольних клубів до єврокубків.

У лютому 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

