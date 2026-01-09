Головна Спорт Новини
Ультрас «Манчестера Юнайтед» планують влаштувати акцію протесту проти керівництва

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Ультрас «Манчестера Юнайтед» планують влаштувати акцію протесту проти керівництва
Попередню подібну акцію вболівальники організовували у березні минулого року
фото: The 1975

The 1958 відомі своєю радикальною позицією щодо власників клубу

Впливова група вболівальників «Манчестера Юнайтед» The 1958 оголосила про підготовку масштабної акції протесту, яка має відбутися 1 лютого перед домашнім матчем проти «Фулгема». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Фанати звинувачують керівництво клубу, зокрема одного з власників, Джима Реткліффа, у перетворенні легендарної команди на «цирк» та «посміховисько». Претензії вболівальників зосереджені на катастрофічній, за їхніми словами, моделі управління Реткліффа, якого активісти прямо називають «некомпетентним клоуном».

Головне невдоволення викликає хаотична кадрова політика, яскравим прикладом якої стало призначення та майже миттєве звільнення Рубена Аморіма після звільнення Еріка тен Гаґа. На думку фанатів, це остаточно підтвердило відсутність у клубу будь-якої ідентичності, напрямку та амбіцій. Окрім низки невдалих результатів і посередньої гри команди, яка посідає лише сьоме місце в АПЛ із 32 очками, вболівальники обурені жорсткими заходами економії. Вони проявляються у масовому скороченні рядового персоналу та, що більш невигідно для ультрас, одночасним підвищенням цін на квитки. 

З боку керівництва лунають аргументи на захист Реткліффа. Наприклад, прибічники мільярдера вказують на його особисті інвестиції у розмірі 250 млн фунтів, спрямовані на повну реконструкцію тренувальної бази в Каррінгтоні. Наразі обов'язки головного тренера тимчасово виконує Даррен Флетчер, а клуб продовжує пошуки фахівця, який міг би очолити команду до кінця сезону. Серед головних претендентів називають легендарного Уле Гуннара Сульшера та Майкла Карріка. Ситуація залишається напруженою: банери проти Реткліффа та образливі пісні на адресу родини Глейзерів уже стали звичним явищем на матчах «Юнайтед», а запланована на лютий акція обіцяє бути ще масовішою.

Нагадаємо, що вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри. Для забезпечення безпеки під час матчів поліція змушена виставляти додаткові барикади біля тренерської лави

НОВИНИ ФУТБОЛУ ультрас ФК Манчестер Юнайтед

