Як придбати квитки на гру кваліфікації чемпіонату світу Україна – Франція: усі деталі

Триває перший етап продажу квитків на поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу-2026 Україна – Франція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок відбудеться 5 вересня в польському місті Вроцлав на «Тарчинський Арена Вроцлав» і розпочнеться о 20:45 за місцевим часом. Продаж здійснюватиметься на сайтах двох квиткових операторів – ticketsbox.com та mticket.pl.

Умови придбання квитків

Щоб купити квиток, необхідно:

перейти за одним з двох посилань квиткових операторів;

обрати бажану категорію та кількість квитків;

зареєструватися, указавши латиною свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорту (ID документу, PESEL);

обрати спосіб оплати.

Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків, ціна одного стартує від 80 польських злотих.

У перші два дні з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. Згодом будуть додані інші способи оплати.

На вказану під час купівлі електронну адресу надійде квиток, який необхідно роздрукувати перед матчем або завантажити на мобільний телефон.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Вікових обмежень для вболівальників немає. Кожна особа, що відвідує матч, повинна мати при собі квиток.

Для входу на стадіон для швидкого зчитування штрихкоду квитки потрібно роздрукувати в хорошій якості або налаштувати яскравість вашого пристрою на 100%, розмістивши QR-код у верхній частині екрану.

Ворота стадіону відчиняються за дві години до початку матчу.

Збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.