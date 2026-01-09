Хокейна арена Олімпійських Ігор-2026 прийняла перші матчі після відкриття

«Санта-Джулія» все ще перебуває у процесі завершення будівництва

Одна з двох хокейних арен зимових Олімпійських ігор 2026 року, «Санта-Джулія» в Мілані, нарешті відкрила свої двері для проведення перших тестових змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри значні затримки у будівництві, які стали справжнім головним болем для організаторів, сьогодні, 9 січня, на льоду арени стартував «Фінал чотирьох» чемпіонату та Кубка Італії. Хоча об'єкт розрахований на 15300 глядачів, під час тестових днів трибуни прийматимуть лише 4000 фанів, оскільки частина інфраструктури все ще перебуває у процесі завершення.

Ситуація навколо арени залишається напруженою через занепокоєння НХЛ, чиї гравці вперше з 2014 року мають виступити на Олімпіаді. Основні претензії стосуються розмірів майданчика: лід виявився на метр коротшим за стандарт НХЛ, що викликало побоювання щодо ризику швидкісних зіткнень. Заступник комісара ліги Білл Дейлі раніше заявляв, що НХЛ не відправить своїх зірок, якщо якість льоду або безпека бортів не відповідатимуть вимогам, тому найближчими днями об'єкт перевірять експерти ліги спільно з президентом Міжнародної федерації хокею Люком Тардіфом.

Попри критику щодо місткості, яка у підсумку може бути обмежена до 11 800 місць, та затримки, представники МОК висловлюють задоволення якістю ігрових поверхонь. Організатори наголошують, що головна мета нинішніх тестів – перевірити функціональність змагального поля, щоб встигнути провести фінальне налагодження до старту чоловічого турніру 11 лютого. Після завершення Ігор арена «Санта-Джулія», розташована на південному сході Мілана, змінить свій профіль і перетвориться на багатофункціональний центр для спортивних та розважальних заходів.

Нагадаємо, що чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026. Зокрема, до складу збірної США потрапили брати Меттью та Бреді Ткачуки, сини легендарного Кіта Ткачука. Збірна Канади також включила до заявки гравців з українським корінням, серед яких виділяються захисники Кейл Макар та Колтон Парайко.