Ребров назвав склад збірної України на матчі проти Франції та Азербайджану

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань

До основного реєстру ввійшли 25 виконавців, до резервного – шестеро

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного реєстру ввійшли 25 виконавців, до резервного – шестеро.

Звертає на себе увагу запрошення одразу двох абсолютних потенційних дебютантів – захисника київського «Динамо» Тараса Михавка та хавбека донецького «Шахтаря» Олега Очеретька.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ).

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5-го числа на «Тарчинський Арена Вроцлав» прийматимуть Францію.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

