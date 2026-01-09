Головна Спорт Новини
Гравець команди-лідера Англійської Прем'єр-ліги штовхнув травмованого суперника

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Гравець команди-лідера Англійської Прем'єр-ліги штовхнув травмованого суперника
Вчинок бразильця розпочав конфлікт між двома командами
фото: Reuters/Paul Childs

Пізніше Мартінеллі вибачився за свої дії

Вінгер лондонського «Арсенала» Габріел Мартінеллі офіційно перепросив за інцидент у матчі 21-го туру АПЛ проти «Ліверпуля» (0:0), коли він намагався силоміць виштовхати за межі поля травмованого захисника «мерсисайдців» Конора Бредлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У компенсований час Бредлі невдало приземлився на коліно біля бокової лінії, після чого Мартінеллі, вважаючи це затягуванням часу, кинув у суперника м’ячем та штовхнув його в спину. Вчинок бразильця спровокував масову сутичку на полі та викликав шквал критики від експертів. Зокрема, Гарі Невілл назвав дії вінгера «абсолютно ганебними», а Рой Кін охарактеризував поведінку гравця як «ганьбу».

Сам Мартінеллі пізніше пояснив свою реакцію в Instagram: «У запалі боротьби я справді не зрозумів, що він серйозно травмувався. Мені дуже шкода за мою реакцію. Бажаю Конору якнайшвидшого одужання».

Цікаво, що на захист Мартінеллі став головний тренер «Ліверпуля» Арне Слот, який пов’язав інцидент із глобальною проблемою симуляцій у футболі. «Проблема для нього полягає в тому, що гравці занадто часто прикидаються травмованими наприкінці гри. Це дратує, коли ти хочеш забити гол. Я на 100% впевнений: якби він знав, яка це травма, він би ніколи так не вчинив», – додав коуч.

На жаль, побоювання тренерського штабу «Ліверпуля» підтвердилися: Бредлі залишив стадіон «Емірейтс» на милицях і з фіксатором на коліні. Наразі «Арсенал» продовжує лідирувати в чемпіонаті, випереджаючи «Манчестер Сіті» на шість очок, тоді як «Ліверпуль» посідає четверту сходинку.

Нагадаємо, що тренери лідерів АПЛ не потиснули одне одному руку після матчу. Після розгромної поразки «Астон Вілли» від лондонського «Арсеналу» (1:4) головний тренер бірмінгемців Унаї Емері опинився в центрі уваги через відмову від традиційного післяматчевого рукостискання з Мікелем Артетою.

