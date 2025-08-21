Головна Спорт Новини
Збірна Норвегії з футболу передасть отримані від гри з Ізраїлем кошти на допомогу сектору Гази

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Збірна Норвегії з футболу передасть отримані від гри з Ізраїлем кошти на допомогу сектору Гази
Клавенес: Ми хочемо передати прибуток гуманітарній організації, яка щодня рятує життя в секторі Газа
фото: Anadolu Ajansı

Гра Норвегія – Ізраїль пройде 11 жовтня

Норвезька футбольна асоціація спрямує доходи від відбірного матчу до чемпіонату світу з футболу 2026 року проти збірної Ізраїлю на допомогу мешканцям сектору Гази. Про це повідомив президент асоціації Лісі Клавенес, інформує «Главком».

Гра НорвегіяІзраїль пройде 11 жовтня.

«Ні ми, ні інші організації не можемо залишатися байдужими до гуманітарних страждань і нападів, яких вже давно зазнає мирне населення в секторі Газа. Ізраїль бере участь у змаганнях ФІФА та УЄФА, і ми маємо з цим зважати. Але ми хочемо передати прибуток гуманітарній організації, яка щодня рятує життя в секторі Газа та бере активну участь у наданні екстреної допомоги на місцях», – наводить слова Клавенеса NRK.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив французького президента Еммануеля Макрона в розпалюванні антисемітизму своїм рішенням визнати Палестинську державу.

