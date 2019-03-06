Відео, яке розірвало інтернет: футболісти «Інгульця» вітають свого президента з уродинами



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Олександр Поворознюк - один із найколоритніших персонажів українського футболу Латифундист

Такої концентрації креативу в купі з вишуканістю давно не бачив навіть український футбол

Сьогодні, 6 березня своє 48-річчя святкує власник першолігового футбольного клубу «Інгулець» з селища міського типу Петрове на Кіровоградщині Олександр Поворознюк.

З цієї нагоди футболісти й тренери клубу записали для свого працедавця унікальне відео, після якого, за влучним висловлюванням одного з поціновувачів таланту пана Поворознюка, світ вже ніколи не буде таким, як раніше.

Футболісти Інгульця вітають Олександра Поворознюка з Днем народження

Культовим персонажем українського футболу Олександр Поворознюк став завдяки своїм колоритним висловлюванням, а надто - побудованій на клубному стадіоні клітці для виїзних фанатів, котра більше схожа на вольєр.

«Це клітка не для нормальних уболівальників, а для дебілів, які неправильно себе поводять, - прокоментував пан Поворознюк. - Через те їх туди кидають і закривають. На кожному стадіоні повинно це бути. І в мене є. Ми спеціально цей сектор встановили на видному місці, щоб усі його бачили і думали головою перед тим, як щось робити неправильно».

Найзнаменитіша конструкція пана Поворознюка. Фото з соцмереж

А ось найсвіжіше висловлювання, з недільного випуску в програмі «Профутбол», яке стосується договірних матчів і участі в них футболістів команди з Петрового: «Я, як людина, яка вкладає гроші в футбол, знаю, що робити. Буду чинити радикально. Щоб не говорили, що кого-то лякаю, але в мене Пащенко колись здавав гри, де він зараз? Йшов, подивився вгору, потрапив у каналізаційний люк, з поламаними ногами. З поламаними ногами, зазвичай, в футбол не грають. От і все. Боженька не фраєр - він все бачить. Щоб не говорили, що я буду когось вбивати, прибивати, ні, я на себе гріх такий брати не буду, але вони своє знайдуть».

З Днем народження Вас, Олександре Григоровичу!