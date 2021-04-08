Відкритий чемпіонат Франції відклали. Коли Світоліній виходити заміж?

Пандемія коронавірусу руйнує не лише робочі, а й особисті плани

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу відклали. Раніше планувалося, що турнір пройде з 23 травня по 6 червня, але тепер називається період з 30 травня по 13 червня.

У Франції продовжує діяти комендантська година і вводиться новий режим самоізоляції на місяць. Через це, як повідомляє L'Equipe, нові дати проведення Мейджора – це з 30 травня по 13 червня.

Якщо рішення про перенесення буде прийнято, а старт Вімблдонського турніру залишиться без змін, то між двома турнірами «Великого шлема» буде лише двотижнева перерва. Тож «Ролан Гаррос» накладеться на інші турніри на трав’яних газонах. Підготовка тенісистів буде неякісною.

Не зрозуміло, як готуватися до весілля Еліні Світоліній. З Гаелем Монфісом вона планують побратися в липні, але часу на підготовку до церемонії в них точно не буде.

У цьому році на «Ролан Гаррос» вперше відбудуться вечірні сесії.

До цього вечірня сесія проводилася тільки на Australian Open і US Open. Але вона складається з двох матчів – чоловічого і жіночого.

У 2020-му терміни проведення «Ролан Гаррос» міняли через пандемію коронавирусу. Турнір «Великого шлема» відбудуться у вересні-жовтні, а не в травні-червні, як передбачалося спочатку.

Чемпіонами турніру в одиночних змаганнях стали Рафаель Надаль і Іга Швентек.

У поточному сезоні інший турнір «Великого шлема» Australian Open був перенесений з січня на лютий.