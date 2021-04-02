Збірна України визначилася с заявкою на тенісний матч Кубка Біллі Джин Кінг з Японією

До команди не потрапили дискваліфікована Даяня Ястремська та Леся Цуренко

Федерація тенісу України оголосила склад жіночої національної збірної Кубка Біллі Джин Кінг на матч проти Японії. Прапор нашої країни на кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 – 17 квітня захищатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Капітан – Михайло Філіма.

Фото facebook

Як видно, до заявки не потрапила Даяна Ястремська, у якої в організмі виявили залишки якоїсь схожої на допінг речовини і ситуація з одеситкою ще на стадії розслідування. Немає і Лесі Цуренко. Вона вже відновилася від травми ліктя, бере участь у змаганнях, але поступається Костюк і Завадський в рейтингу WTA. Третьою в рейтингу, якщо не рахувати Ястремську, йде Катерина Козлова, але вона останній офіційний матч провела ще у вересні минулого року.

Еліна Світоліна на цьому тижні встановила особисте досягнення на турнірі серії Прем’єр в Маямі, де вона дійшла до півфіналу, поступившись першій ракетці світу Ешлі Барті.

Щодо японської збірної, є сподівання, що в Одесі приземлиться літак з другою ракеткою світу Наомі Оскакою.