  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України визначилася с заявкою на тенісний матч Кубка Біллі Джин Кінг з Японією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одеситка Еліна Світоліна гратиме з Японією майже вдома - Збірна України визначилася с заявкою на тенісний матч Кубка Біллі Джин Кінг з Японією
    Одеситка Еліна Світоліна гратиме з Японією майже вдома
    Фото btu.org.ua

    До команди не потрапили дискваліфікована Даяня Ястремська та Леся Цуренко

    Федерація тенісу України оголосила склад жіночої національної збірної Кубка Біллі Джин Кінг на матч проти Японії. Прапор нашої країни на кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 – 17 квітня захищатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Капітан – Михайло Філіма.

    167931477_3633895040053419_7666169883464917086_n

    Фото facebook

    Як видно, до заявки не потрапила Даяна Ястремська, у якої в організмі виявили залишки якоїсь схожої на допінг речовини і ситуація з одеситкою ще на стадії розслідування. Немає і Лесі Цуренко. Вона вже відновилася від травми ліктя, бере участь у змаганнях, але поступається Костюк і Завадський в рейтингу WTA. Третьою в рейтингу, якщо не рахувати Ястремську, йде Катерина Козлова, але вона останній офіційний матч провела ще у вересні минулого року.

    Еліна Світоліна на цьому тижні встановила особисте досягнення на турнірі серії Прем’єр в Маямі, де вона дійшла до півфіналу, поступившись першій ракетці світу Ешлі Барті.

    Щодо японської збірної, є сподівання, що в Одесі приземлиться літак з другою ракеткою світу Наомі Оскакою.

    Читайте також:

    Теги: Еліна Світоліна Марта Костюк Кубок Федерації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies