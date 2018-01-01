Відома американська компанія прогнозує Україні лише одну медаль на Іграх в Пхьончхані

Американці передбачають, що її завоює жіноча збірна України з біатлону

Американська компанія Gracenote, яка займається обробкою метаданих пов'язаних з музикою, відео і спортом, опублікувала новий прогноз на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані за кілька днів до їх початку. Як і в минулому матеріалі, Україні американці дають одну бронзову нагороду. Gracenote передбачає, що її завоює жіноча збірна України з біатлону в



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Українські біатлоністки з золотом Сочі-2014. Фото: Getty Images

Американці передбачають, що її завоює жіноча збірна України з біатлону

Американська компанія Gracenote, яка займається обробкою метаданих пов'язаних з музикою, відео і спортом, опублікувала новий прогноз на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані за кілька днів до їх початку.

Як і в минулому матеріалі, Україні американці дають одну бронзову нагороду.

Gracenote передбачає, що її завоює жіноча збірна України з біатлону в естафеті 4х5 км.

Нагадаємо, що в Сочі-2014 наша четвірка у складі Валентини та Віти Семеренко, Юлії Джими і Олени Підгрушної взяли золото.

У порівнянні з минулим прогнозом, який публікувався за 100 днів до початку Ігор (і до початку сезону в багатьох видах спорту), змінилися переваги компанії щодо лідера медального рейтингу.

Gracenote вважає, що перше місце за кількістю може зайняти Норвегія, хоча минулого разу цю позицію вони віддавали німцям. Американці вважають, що скандинави візьмуть в Південній Кореї 41 медаль - 13 золотих, 13 срібних і 15 бронзових.

Другою стане Німеччина (39 - 14-11-14), а третю позицію займуть США (29 - 11-6-12).

При цьому за кількістю золотих нагород кращими стануть німці.

Як відомо, у свою чергу авторитетне агенство AP прогнозує збірній України три медалі.

Джерело: xsport.ua