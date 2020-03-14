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    Відома українська легкоатлетка збила насмерть жінку й намагалась втекти

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    Трагедія забрала життя 31-річної жінки - Відома українська легкоатлетка збила насмерть жінку й намагалась втекти
    Трагедія забрала життя 31-річної жінки
    Поліція миколаївської області

    У п’ятницю, 13 березня, близько 19:00 в Миколаєві на вулиці Озерній водій автомобіля Mitsubishi Pajero 25-річна Ольга Ладига скоїла наїзд на пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

    Деталі інциденту повідомляє портал Преступности.нет.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди.

    Загиблу жінку звали Олена, вона була вагітна, кажуть її знайомі.

    Водійка - фотомодель і майстер спорту зі стрибків у висоту Ольга Ладига.

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    Ольгу Ладигу заарештовано

    Вона спочатку збила жінку, потім її переїхала. Вибігла з машини - побачила, що накоїла й намагалася втікти, але не зуміла - врізалася в авто Geely, яке їхало попереду.

    Дивіться відео смертельної ДТП:

    Поліції Ладига зізналася, що не має водійських прав і ніколи їх не отримувала. А авто належить її коханому,  повідомляє видання "Новости-N".

    Ольга Ладига закінчила Національний університет кораблебудування (НУК) в Миколаєві. Керівник проекту "Фітнес мама". Майстер спорту, чемпіонка України.

    Водійку затримали. За смертельну ДТП та спробу втечу її можуть ув'язнити на 8 років.

    ДТП стрибки у висоту Миколаїв
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