Відома українська легкоатлетка збила насмерть жінку й намагалась втекти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія забрала життя 31-річної жінки Поліція миколаївської області

У п’ятницю, 13 березня, близько 19:00 в Миколаєві на вулиці Озерній водій автомобіля Mitsubishi Pajero 25-річна Ольга Ладига скоїла наїзд на пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

Деталі інциденту повідомляє портал Преступности.нет.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди.

Загиблу жінку звали Олена, вона була вагітна, кажуть її знайомі.

Водійка - фотомодель і майстер спорту зі стрибків у висоту Ольга Ладига.

Ольгу Ладигу заарештовано

Вона спочатку збила жінку, потім її переїхала. Вибігла з машини - побачила, що накоїла й намагалася втікти, але не зуміла - врізалася в авто Geely, яке їхало попереду.

Дивіться відео смертельної ДТП:

Поліції Ладига зізналася, що не має водійських прав і ніколи їх не отримувала. А авто належить її коханому, повідомляє видання "Новости-N".

Ольга Ладига закінчила Національний університет кораблебудування (НУК) в Миколаєві. Керівник проекту "Фітнес мама". Майстер спорту, чемпіонка України.

Водійку затримали. За смертельну ДТП та спробу втечу її можуть ув'язнити на 8 років.