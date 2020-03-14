Відома українська легкоатлетка збила насмерть жінку й намагалась втекти
У п’ятницю, 13 березня, близько 19:00 в Миколаєві на вулиці Озерній водій автомобіля Mitsubishi Pajero 25-річна Ольга Ладига скоїла наїзд на пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу
Деталі інциденту повідомляє портал Преступности.нет.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди.
Загиблу жінку звали Олена, вона була вагітна, кажуть її знайомі.
Водійка - фотомодель і майстер спорту зі стрибків у висоту Ольга Ладига.
Ольгу Ладигу заарештовано
Вона спочатку збила жінку, потім її переїхала. Вибігла з машини - побачила, що накоїла й намагалася втікти, але не зуміла - врізалася в авто Geely, яке їхало попереду.
Дивіться відео смертельної ДТП:
Поліції Ладига зізналася, що не має водійських прав і ніколи їх не отримувала. А авто належить її коханому, повідомляє видання "Новости-N".
Ольга Ладига закінчила Національний університет кораблебудування (НУК) в Миколаєві. Керівник проекту "Фітнес мама". Майстер спорту, чемпіонка України.
Водійку затримали. За смертельну ДТП та спробу втечу її можуть ув'язнити на 8 років.