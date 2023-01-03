Відомий гонщик загинув в аварії

Кену Блоку було 55 років

Відомий ралійний гонщик Кен Блок загинув в аварії. Кен їхав на снігоході крутим схилом, але раптово транспорт перекинувся і придавив його. Знаменитий спортсмен помер на місці. Йому було 55 років. Про це повідомляє «Главком».

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«З глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок помер сьогодні внаслідок аварії на снігоході. Кен був провидцем, першопрохідником та іконою. І найголовніше – батьком та чоловіком», – йдеться у заяві його команди Hoonigan.

Блок є 23-разовим переможцем ралійних перегонів у США, учасником чемпіонату світу з ралі, а також шестиразовим переможцем світового ралі-кросу. Також він відомий завдяки унікальному трюковому шоу Gymkhana на своєму YouTube-каналі, де зараз налічується майже два мільйони глядачів.

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Нагадаємо, на першому етапі ралі «Дакар-2023» машина Мішеля Кремера та Томаса де Буа, які є товаришами по команді Тіма та Тома Коронелов, спалахнула приблизно за 70 кілометрів від фінішу етапу та згоріла вщент.