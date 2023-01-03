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Відомий гонщик загинув в аварії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відомий гонщик загинув в аварії
Блок є 23-разовим переможцем ралійних перегонів у США
фото з відкритих джерел

Кену Блоку було 55 років

Відомий ралійний гонщик Кен Блок загинув в аварії. Кен їхав на снігоході крутим схилом, але раптово транспорт перекинувся і придавив його. Знаменитий спортсмен помер на місці. Йому було 55 років. Про це повідомляє «Главком».

«З глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок помер сьогодні внаслідок аварії на снігоході. Кен був провидцем, першопрохідником та іконою. І найголовніше – батьком та чоловіком», – йдеться у заяві його команди Hoonigan.

Блок є 23-разовим переможцем ралійних перегонів у США, учасником чемпіонату світу з ралі, а також шестиразовим переможцем світового ралі-кросу. Також він відомий завдяки унікальному трюковому шоу Gymkhana на своєму YouTube-каналі, де зараз налічується майже два мільйони глядачів.

Нагадаємо, на першому етапі ралі «Дакар-2023» машина Мішеля Кремера та Томаса де Буа, які є товаришами по команді Тіма та Тома Коронелов, спалахнула приблизно за 70 кілометрів від фінішу етапу та згоріла вщент.

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Теги: смерть аварія

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