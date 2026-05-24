Відомий клуб відмовився від виступів у Прем'єр-лізі

Команда не гратиме в перехідних матчах за збереження прописки в еліті

Львівський «Рух» у наступному сезоні зібрався виступати в Другій лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

У фінальному турі цієї кампанії української Прем'єр-ліги «жовто-чорні» поступилися житомирському «Поліссю» (0:2). Підопічні Івана Федика фінішували на 14-й сходинці та повинні були зіграти в плейоф за місце в УПЛ. Суперником мала стати третя команда Першої ліги.

Проте, «Рух» не братиме участі в перехідних матчах. Натомість львів'яни виступатимуть в Другій лізі. Президент клубу Григорій Козловський поділився подробицями рішення.

«Ми лишаємо професійну команду, яка буде грати у Другій лізі. У нас залишиться 42 людини (гравці) 2007-2009 року народження. Ми підключаємо до цього процесу шість гравців 2010 року. Ці дві команди будуть формувати цю обойму, яка дозволить U-19 стати чемпіоном наступного сезону, я маю таку надію. Ми задля цього докладемо максимум зусиль», – заявив функціонер.

Як «Рух» виступав у Прем'єр-лізі

«Жовто-чорні» дебютували в УПЛ у сезоні 2020/21. У прем'єрній кампанії львів'яни посіли десяте місце.

Найкращим результатом команди в елітному дивізіоні стала шоста сходинка за підсумками кампанії 2023/24. Рекордсменом клубу за голами в Прем'єр-лізі залишився Юрій Климчук – 25 м'ячів. Минулого літа він перейшов у ковалівський «Колос».

Хто замінить «Рух» у Прем'єр-лізі

Дирекції УПЛ доведеться ухвалити рішення щодо прийдешнього плейоф за два місця в дивізіоні на новий сезон. Найімовірніше, функціонери обиратимуть з кількох варіантів. Наприклад, третя команда Першої ліги може потрапити до Прем'єр-ліги без перехідних матчів або «Рух» замінить «Олександрія», яка фінішувала на 15-й сходинці та повинна була вилетіти.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.