ЛНЗ виграв срібні нагороди Прем'єр-ліги, «Полісся» здобуло бронзові медалі

Черкасці вперше в історії фінішували в трійці призерів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Команди заочно розіграли благородні метали футбольної першості

Житомирське «Полісся» переграло львівський «Рух» (2:0), а черкаський ЛНЗ зумів дотиснути київську «Оболонь» (1:0) у фінальному турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Руслана Ротаня у Житомирі розпочали з «жовто-чорними» на зустрічних курсах. Та до реальних моментів забити справа доходила рідко. Фактично «поліські вовки» відкрили рахунок із першого моменту – Філіппов із кута воротарського влучно пробив після закидання Андрієвського.

«Полісся» до перерви змарнувало ще кілька нагод. Утім, Андрієвському забракло влучності, а постріл Брагару голкіпер перевів на кутовий. У другому таймі історія повторилася – Гайдучик пробив неточно, а Емерллаху не зміг переграти Клименка.

Зрештою, «Полісся» подвоїло перевагу під завісу поєдинку. Допоміг житомирянам стандарт, а головними дійовими особами стали оборонці. Майсурадзе після розіграшу прострілив, а Сарапій у дотик відправив м'яч у сітку.

Та перемога «поліських вовків» виявилася пірровою. ЛНЗ довго не міг підібрати ключі до воріт столичних «пивоварів». Допомогли команді Віталія Пономарьова «джокери». Беннетт і Микитишин з'явилися з лави запасних і організували гол – костариканець виконав навіс, а українець ефектно замкнув головою.

Як наслідок, ЛНЗ набрав 60 очок і фінішував другим у турнірній таблиці УПЛ. Тим часом «Полісся» стало третім (59 пунктів). Зате «Оболонь» залишилася над зоною перехідних матчів (31 бал), а ось «Рух» змагатиметься за збереження прописки в плейоф (21).

Standings provided by Sofascore

До слова, донецький «Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги. «Гірники» мінімально поступилися ковалівцям. Єдиний м'яч оформив нападник Тахірі.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.