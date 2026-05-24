«Динамо» оформило перемогу над «Кудрівкою» на фініші сезону Прем'єр-ліги

Антон Федорців
«Біло-сині» залишилися без нагород УПЛ
фото: ФК «Динамо»
Столичний гранд зіграв результативний матч

Київське «Динамо» дотиснуло «Кудрівку» (3:2) в 30-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок суперники розпочали в невисокому темпі. «Біло-сині» взяли м'яч під контроль, але події не форсували. Повели кияни завдяки стандарту на екваторі першого тайму – Піхальонок подав кутовий, а Михавко зіграв головою у воротарському.

Проте, аутсайдер із таким сценарієм не змирився. «Кудрівка» швидко перейшла до атакувальних дій. Спершу бомбардир команди Сторчоус перевірив пильність Нещерета пострілом із гострого кута.

А далі хавбек оформив дубль за 10 хвилин перед перервою. Спершу Сторчоус влучно пробив із центру штрафного після кутового. А потім лідер провінційного колективу розкішно поклав лівою у дев'ятку з лінії штрафного.

«Динамо» додало в активності зі стартом другої половини. Зрівняти рахунок підопічним Ігоря Костюка вдалося на 61-й хвилині. Це Пономаренко прийняв м'яч у чужій карній зоні та ввігнав за лінію від поперечини.

Розпочався веселий футбол. Суперники намагалися відповідати на кожен небезпечний випад своїм моментом. За такого розвитку подій вирішальним став досвід «Динамо». Столичний гранд вирвав перемогу під завісу зустрічі – Ярмоленко класно віддав на Герреро, а той у дотик пробив у ближній кут.

З перемогою в активі «біло-сині» завершило сезон на четвертій сходинці в УПЛ. «Динамо» набрало 57 очок. Натомість «Кудрівка» залишилася у зоні перехідних матчів (28 пунктів) і битиметься за збереження прописки в плейоф.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

