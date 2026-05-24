Форвард «Динамо» став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Матвій Пономаренко ввійшов в історію УПЛ
фото: ФК «Динамо»
Нападник став основним лише в другій частині кампанії

Голеадор київського «Динамо» Матвій Пономаренко виграв бомбардирські перегони вітчизняної Прем'єр-ліги в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів. Пономаренко став основним форвардом «Динамо» лише в другій частині сезону. Натомість в першому колі нападник зіграв чотири поєдинки (один гол).

Пономаренко випередив досвідченого форварда луганської «Зорі» Пилипа Будківського та півзахисника «Кудрівки» Андрія Сторчоуса. Вони оформили по 12 м'ячів. Натомість крайній нападник Глейкер Мендоза, який у міжсезоння змінить криворізький «Кривбас» на донецький «Шахтар», записав до активу 11 голів.

По десятку м'ячів забили два нігерійці. Проспер Обах оформив голи в складі черкаського ЛНЗ і «Шахтаря». Тим часом Петер Ітодо забивав лише за харківський «Металіст 1925». Найкращим асистентом УПЛ у сезоні став Мендоза, який віддав дев'ять результативних передач.

Список бомбардирів УПЛ у сезоні 2025/26

  1. Матвій Пономаренко («Динамо») – 13 м'ячів,
  2. Пилип Будківський («Зоря») – 12,
  3. Андрій Сторчоус («Кудрівка») – 12,
  4. Глейкер Мендоза («Кривбас») – 11,
  5. Проспер Обах (ЛНЗ/«Шахтар») – 10,
  6. Петер Ітодо («Металіст 1925») – 10.

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

  • 1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,
  • 1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,
  • 1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,
  • 1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,
  • 1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,
  • 1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,
  • 1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,
  • 1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,
  • 1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,
  • 2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,
  • 2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,
  • 2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,
  • 2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,
  • 2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,
  • 2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,
  • 2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,
  • 2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,
  • 2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,
  • 2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,
  • 2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,
  • 2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,
  • 2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,
  • 2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,
  • 2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,
  • 2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,
  • 2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,
  • 2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,
  • 2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,
  • 2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,
  • 2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,
  • 2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,
  • 2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,
  • 2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

