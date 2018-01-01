Відразу двоє гравців «Зорі» відновилися від ушкоджень
- Сьогодні, 18:22
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Євген Опанасенко та Василь Прийма от-от будуть готові повернутися на поле
У найближчу неділю, 25 лютого, «Зорю» чекає непростий поєдинок проти полтавської «Ворскли».
Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
Тренування підопічні Юрія Вернидуба проводять, як і раніше, на навчально-тренувальній базі у районі Великий Луг міста Запоріжжя.
Тренувальний процес проходить у чітко встановленому графіку.
Щодо питань кадрових, то приступили до тренувань Євген Опанасенко та Василь Прийма, однак це не гарантує їм участь у найближчій грі.
А ось Максим Луньов під час тренування, яке проходило у середу, тренувався за індивідуальною програмою.
На відновлення Максиму потрібен час, однак прес-служба «Зорі» не уточнює, скільки ж саме.
Зауважимо, що у попередньому турі, після зимової перерви, луганці здолали «Карпати» з рахунком 2:0.
Очікується, що «Зоря» наприкінці сезону запропонує Вернидубу новий контракт.
Нагадаємо, «Зірка» прихистила українського футболіста, який останні півроку грав у Росії.