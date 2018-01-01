Відразу двоє гравців «Зорі» відновилися від ушкоджень

Євген Опанасенко та Василь Прийма от-от будуть готові повернутися на поле

У найближчу неділю, 25 лютого, «Зорю» чекає непростий поєдинок проти полтавської «Ворскли». Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу. Тренування підопічні Юрія Вернидуба проводять, як і раніше, на навчально-тренувальній базі у районі Великий Луг міста Запоріжжя. Тренувальний процес проходить у чітко



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Фото ФК «Зоря»

Євген Опанасенко та Василь Прийма от-от будуть готові повернутися на поле

У найближчу неділю, 25 лютого, «Зорю» чекає непростий поєдинок проти полтавської «Ворскли».

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Тренування підопічні Юрія Вернидуба проводять, як і раніше, на навчально-тренувальній базі у районі Великий Луг міста Запоріжжя.

Тренувальний процес проходить у чітко встановленому графіку.

Щодо питань кадрових, то приступили до тренувань Євген Опанасенко та Василь Прийма, однак це не гарантує їм участь у найближчій грі.

А ось Максим Луньов під час тренування, яке проходило у середу, тренувався за індивідуальною програмою.

На відновлення Максиму потрібен час, однак прес-служба «Зорі» не уточнює, скільки ж саме.

Зауважимо, що у попередньому турі, після зимової перерви, луганці здолали «Карпати» з рахунком 2:0.

Очікується, що «Зоря» наприкінці сезону запропонує Вернидубу новий контракт.

Нагадаємо, «Зірка» прихистила українського футболіста, який останні півроку грав у Росії.