  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Відразу двоє гравців «Зорі» відновилися від ушкоджень

    Євген Опанасенко та Василь Прийма от-от будуть готові повернутися на поле
    У найближчу неділю, 25 лютого, «Зорю» чекає непростий поєдинок проти полтавської «Ворскли». Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу. Тренування підопічні Юрія Вернидуба проводять, як і раніше, на навчально-тренувальній базі у районі Великий Луг міста Запоріжжя. Тренувальний процес проходить у чітко
    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Фото ФК «Зоря»

    Євген Опанасенко та Василь Прийма от-от будуть готові повернутися на поле

    У найближчу неділю, 25 лютого, «Зорю» чекає непростий поєдинок проти полтавської «Ворскли».

    Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

    Тренування підопічні Юрія Вернидуба проводять, як і раніше, на навчально-тренувальній базі у районі Великий Луг міста Запоріжжя.

    Тренувальний процес проходить у чітко встановленому графіку.

    Щодо питань кадрових, то приступили до тренувань Євген Опанасенко та Василь Прийма, однак це не гарантує їм участь у найближчій грі.

    А ось Максим Луньов під час тренування, яке проходило у середу, тренувався за індивідуальною програмою.

    На відновлення Максиму потрібен час, однак прес-служба «Зорі» не уточнює, скільки ж саме.

    Зауважимо, що у попередньому турі, після зимової перерви, луганці здолали «Карпати» з рахунком 2:0.

    Очікується, що «Зоря» наприкінці сезону запропонує Вернидубу новий контракт.

    Нагадаємо, «Зірка» прихистила українського футболіста, який останні півроку грав у Росії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ