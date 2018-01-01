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    «Зоря» наприкінці сезону запропонує Вернидубу новий контракт

    У клубі сподіваються, що наставник погодиться працювати далі з луганським клубом
    Генеральний директор ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов відповів на запитання вболівальників про майбутнє клубу. Зокрема, він зазначив, що мета у команди одна – показувати футбол, який сподобається вболівальникам, інформує офіційний сайт луганської команди. «І займати високі місця. Що стосується другого місця, то у цьому році про
    • Вчора, 22:23
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    Сергій Рафаїлов. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Сергій Рафаїлов. Фото ФК «Зоря»

    У клубі сподіваються, що наставник погодиться працювати далі з луганським клубом

    Генеральний директор ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов відповів на запитання вболівальників про майбутнє клубу.

    Зокрема, він зазначив, що мета у команди одна – показувати футбол, який сподобається вболівальникам, інформує офіційний сайт луганської команди.

    «І займати високі місця. Що стосується другого місця, то у цьому році про це говорити рано. Для початку потрібно, щоб ми зайняли третє місце, а також вдало склався фінал Кубку, де зустрілись би команди, що займають перше і друге місця, а бронзовий призер отримав право виступати у груповому етапі Ліги Європи», - сказав він.

    На запитання про продовження контракту з Юрієм Вернидубом Рафаїлов відповів, що це питання у клубі будуть вирішувати ближче до літа.

    «Президент, думаю, обговорить цей аспект з головним тренером. Припиняти відносини ми не збираємося, зробимо Юрію Вернидубу чергову пропозицію і, сподіваємося, що він її прийме», - зауважив директор «Зорі».

    Нагадаємо, Вернидуб давав 200%, що не поїде працювати у Росію.

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