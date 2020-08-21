Відроджений «Кривбас» назвав склад клубу



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Футболісти відродженої команди Світлина - сайт Кривбасу

23 гравці увійшли до складу «Кривбасу»

Клуб з Кривого Рогу опублікував заявку гравців, які виступатимуть за команду в наступному сезоні.

В оновлений ростер команди потрапили:

Воротарі: Дмитро Черниш, Кирило Злотар, Тихон Дорошенко,

Захисники: Ігор Коцюмака, Богдан Сокол, Андрій Голуб, Віталій Фетісов, Євген Кравчук, Гліб Попчук, Володимир Заїменко, Назар Маліновський, Андрій Дєдяєв,

Півзахисники: Антон Литвин, В'ячеслав Рябов, Ігор Бука, Олександр П'ятов, Андрій Шмат, Ігор Яровий, Сергій Гвоздевич, Андрій Григорик, Олександр Горват,

Нападники: Євген Кателін, Віктор Берко.

Зазначимо, що тренерський штаб команди очолив Геннадій Приходько. Президентом клубу став Костянтин Караманіц.

«Для всіх нас це – великий крок уперед, який водночас повертає нас до славетного минулого криворізького футболу», - наголосив Караманіц.

Варто відзначити, що у 2013 році «Кривбас» припинив існування через процедуру банкротства.

Джерело: ФК Кривбас