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    Відроджений «Кривбас» назвав склад клубу

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    Футболісти відродженої команди&nbsp; - Відроджений «Кривбас» назвав склад клубу
    Футболісти відродженої команди 
    Світлина - сайт Кривбасу

    23 гравці увійшли до складу «Кривбасу»

    Клуб з Кривого Рогу опублікував заявку гравців, які виступатимуть за команду в наступному сезоні.

    В оновлений ростер команди потрапили:

    Воротарі: Дмитро Черниш, Кирило Злотар, Тихон Дорошенко,

    Захисники: Ігор Коцюмака, Богдан Сокол, Андрій Голуб, Віталій Фетісов, Євген Кравчук, Гліб Попчук, Володимир Заїменко, Назар Маліновський, Андрій Дєдяєв,

    Півзахисники: Антон Литвин, В'ячеслав Рябов, Ігор Бука, Олександр П'ятов, Андрій Шмат, Ігор Яровий, Сергій Гвоздевич, Андрій Григорик, Олександр Горват,

    Нападники: Євген Кателін, Віктор Берко.

    Зазначимо, що тренерський штаб команди очолив Геннадій Приходько. Президентом клубу став Костянтин Караманіц.

    «Для всіх нас це – великий крок уперед, який водночас повертає нас до славетного минулого криворізького футболу», - наголосив Караманіц.

    Варто відзначити, що у 2013 році «Кривбас» припинив існування через процедуру банкротства.

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    Джерело: ФК Кривбас

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