Відроджений «Кривбас» назвав склад клубу
23 гравці увійшли до складу «Кривбасу»
Клуб з Кривого Рогу опублікував заявку гравців, які виступатимуть за команду в наступному сезоні.
В оновлений ростер команди потрапили:
Воротарі: Дмитро Черниш, Кирило Злотар, Тихон Дорошенко,
Захисники: Ігор Коцюмака, Богдан Сокол, Андрій Голуб, Віталій Фетісов, Євген Кравчук, Гліб Попчук, Володимир Заїменко, Назар Маліновський, Андрій Дєдяєв,
Півзахисники: Антон Литвин, В'ячеслав Рябов, Ігор Бука, Олександр П'ятов, Андрій Шмат, Ігор Яровий, Сергій Гвоздевич, Андрій Григорик, Олександр Горват,
Нападники: Євген Кателін, Віктор Берко.
Зазначимо, що тренерський штаб команди очолив Геннадій Приходько. Президентом клубу став Костянтин Караманіц.
«Для всіх нас це – великий крок уперед, який водночас повертає нас до славетного минулого криворізького футболу», - наголосив Караманіц.
Варто відзначити, що у 2013 році «Кривбас» припинив існування через процедуру банкротства.
Джерело: ФК Кривбас