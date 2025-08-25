Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром

У 2-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Циганкова зазнала нищівної виїзної поразки в матчі проти «Вільярреалу» – 0:5

Під час чергового ігрового клубного вік-енду на поле у складі своїх клубів виходило п’ятеро легіонерів національної збірної України з футболу, які перебувають в обоймі Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 23 серпня в 2-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 79-й хвилині) переміг на своєму полі «Астон Віллу» – 1:0.

У стартовому турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 74-й хвилині) здолала в рідних стінах «Болонью» – 1:0.

У неділю, 24 серпня в заокеанській МЛС «Коламбус Крю» Євгена Чеберка (вийшов на заміну на 68-й хвилині) програв удома «Нью-Інгленд Революшн» – 1:2.

У межах 3-го туру турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 84-й хвилині) переміг на рідному стадіоні «Антальяспор» – 1:0.

У 2-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 78-й хвилині) зазнала нищівної виїзної поразки в матчі проти «Вільярреалу» – 0:5.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.