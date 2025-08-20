Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів 1/32 фіналу

Цього сезону в розіграші кубка беруть участь 68 команд

Представники України в єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Полісся», «Олександрія») розпочнуть виступ з 1/16 фіналу

Дирекція з проведення Кубку України з футболу затвердила розклад матчів 1/32 фіналу турніру сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Цього сезону в розіграші кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/32 фіналу Кубку України змагатимуться:

8 переможців кваліфікаційного раунду;

32 команди ПФЛ (по 16 із першої та другої ліг);

4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);

12 команд Української Прем’єр-Ліги.

Кубок України-2025/2026. 1/32 фіналу

22.08.2025

«Маяк» (Сарни, Рівненська обл.) – «Металіст» (Харків). Сарни, стадіон «Мрія», 13:00.

«Вікторія» (Суми) – «Ворскла» (Полтава). Тростянець, стадіон ім. В. Куца, 13:00.

«Карбон» (Черкаси) – «Інгулець» (Петрове). Черкаська обл., НТБ ФК ЛНЗ, 15:30.

«Локомотив» (Київ) – «Колос» (Ковалівка). Київ, НТК ім. В.М. Баннікова, 17:30.

23.08.2025

IRON (Запоріжжя) – «Полтава» (Полтава). Запоріжжя, стадіон «Славутич-Арена», 12:00.

«Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) – «Вільхівці» (Закарпатська обл.). Миргород, стадіон «Старт», 12:00.

«Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ). с. Денихівка, Київська обл., стадіон «Денихівка Арена», 13:00.

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський). с. Тишківка, ОЗ «Тишківський ліцей», 13:00.

«Чорноморець» (Одеса) – «Зоря» (Луганськ). Одеса, стадіон «Чорноморець», 13:00.

«Фазенда» (Чернівці) – «Металург» (Запоріжжя). Чернівці, КСОП «Буковина», 13:00.

«Авангард» (Лозова, Харківська обл.) – «Буковина» (Чернівці). Полтава, стадіон «Молодіжний», 14:00.

«Пробій» (Городенка, Івано-Франківська обл.) – ЛНЗ (Черкаси). Городенка, стадіон «Пробій-Арена», 14:00.

«Коростень/Агро-Нива» (Житомирська обл.) – «Верес» (Рівне). Коростень, стадіон «Спартак», 14:00.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Тростянець» (Тростянець, Сумська обл.). Горішні Плавні, стадіон «Юність», 14:00.

«Скала 1911» (Стрий) – «Поділля» (Хмельницький). Стрий, стадіон «Сокіл», 15:30.

«Лівий берег» (Київ) – «Кудрівка» (Чернігівська обл.). Київська обл., стадіон «Лівий берег», 18:00.

24.08.2025

«Колос Полонне» (Хмельницька обл.) – «Нафтовик-Долина» (Івано-Франківська обл.). Полонне, Хмельницька обл., стадіон «Полонь», 13:00.

«Пенуел» (Кривий Ріг) – «Карпати» (Львів). Львів, стадіон «Україна», 13:00.

«Куликів-Білка» (Куликів, Львівська обл.) – «Кривбас» (Кривий Ріг). Куликів, стадіон «Куликів Арена», 14:00.

«Корміл» (Яворів, Львівська обл.) – «Рух» (Львів). Яворів, Львівська обл., стадіон ім. Євгена Смука. 15:00.

«Ужгород» (Ужгород) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). Ужгород, стадіон «Авангард», 15:30.

«Нива» (Вінниця) – ЮКСА (Київ). Вінниця, НТБ «Нива», 15:30.

«Металіст 1925» (Харків) – «Оболонь» (Київ). Житомир, Центральний стадіон, 18:00.

25.08.2025

«Реал Фарма» (Одеса) – «Нива» (Тернопіль). Одеса, стадіон «Іван». 13:00.

«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – «Лісне» (Київ). Київська обл., НТБ «Колос», 14:00.

«Діназ» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ). Демидів, стадіон «Діназ». 15:30.

«Атлет» (Київ) – «Чернігів» (Чернігів). Київ, стадіон «Атлет», 15:30.

«Полісся Ставки» (Київська обл.) – «Ребел» (Київ). Київ, стадіон «Темп», 15:30.

Усі матчі – у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Чотири представники України в єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Полісся», «Олександрія») розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.