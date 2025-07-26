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Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
Лунін з партнерами дійшов до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу

«Реал» поступився у півфіналі клубного чемпіонату світу «ПСЖ»

Стало відомо, скільки отримав кожен гравець «Реала» (гравецм якого є український голкіпер Андрій Лунін)  за участь на клубному чемпіонаті світу, який пройшов цього літа в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Футболісти отримають по 280 тисяч євро: 50 тисяч за участь на груповому етапі, 80 тисяч за вихід у плей-оф та 150 тисяч за виступ у півфіналі.

«Реал» поступився у півфіналі «ПСЖ». Зустріч завершилася перемогою парижан із рахунком 4:0.

Нагадаємо, мадридський «Реал» пропустив 84 м'ячі в сезоні 2024/2025, тим самим повторивши клубний антирекорд.

«Реал» пропустив 84 м'ячів у свої ворота також у сезоні-1998/1999.

Мадридський клуб п'ять разів за сезон пропускав по чотири та більше голів: «Барселона» двічі виграла у зустрічах Ла Ліги із загальним рахунком 8:3, а також забила п'ять голів у фіналі Суперкубку Іспанії.

Також у кубку Іспанії «Реал Сосьєдад» зміг чотири рази забити Тібо Куртуа.

До слова, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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