Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Роналду подарував Джорджині обручку, яка може коштувати $5 млн

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роналдо та Джорджина могли таємно одружитися

40-річний нападник збірної Португалії та саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду подарував своїй коханій Джорджині Родрігес обручку, оцінену в $5 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

За словами керуючого директора лондонського ювелірного будинку 77 Diamonds Тобіаса Кормінда, за розміром прикрасу можна порівняти зі знаменитим діамантом Тейлор-Бертон – грушоподібним каменем вагою 69,42 карата. Він був подарований Елізабет Тейлор Річардом Бертоном. Кормінд називає вартість кільця – приблизно $5 млн.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що пара могла таємно одружитися. Приводом для чуток стали публікації Джорджини в соцмережах з заходу, де вона була в білій сукні з квітковим малюнком, а на її пальці підписники помітили обручку.

Пара перебуває у відносинах з 2016 року та виховує двох спільних дітей. Також Джорджина є мачухою для трьох інших дітей Роналду. У 2018 році Роналду зробив дівчині пропозицію, але, згідно з офіційною інформацією, весілля вони досі не зіграли.

Нагадаємо, 40-річний форвард і капітан «Аль-Насра» Кріштіану Роналду поділився світлиною, яка демонструє його чудову фізичну форму напередодні початку нового сезону.

Під фото він залишив лаконічний підпис: «Відновлення».

Уже 19 серпня його команда зіграє проти «Аль-Іттіхада» у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.

Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року. Відтоді п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 асистами.

Його контракт чинний до літа 2027 року, а згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість Роналду наразі складає €12 мільйонів.

