Уперше в історії. В Україні стартує чемпіонат з ампфутболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Уперше в історії. В Україні стартує чемпіонат з ампфутболу
Чемпіонат триватиме із серпня до грудня та проходитиме в Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську

Матчі чемпіонату транслюватимуться в прямому ефірі на медіасервісі Megogo та на YouTube-каналі УАФ

Уперше в історії вітчизняного футболу УАФ запускає чемпіонат України з ампфутболу – масштабну подію в адаптивному спорті. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат триватиме із серпня до грудня та проходитиме в Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську, а перший з’їзний раунд відбудеться в період із 29-го до 31 серпня в Києві. Переможець чемпіонату представлятиме Україну в Лізі чемпіонів EAFF (Європейська федерація футболу для осіб з ампутацією) 2026 року.

«Ми раді, що вперше в країні стартують повноцінні всеукраїнські змагання з ампфутболу. Я бачив, як хлопці грають, і хочу сказати, що ампфутбол – справді видовищний та динамічний вид спорту. Я був вражений швидкістю та технікою ампфутболістів. Цей турнір – важливий крок для розвитку адаптивного спорту в країні. Бажаю командам яскравих матчів, нових досягнень та незабутніх емоцій!» – зазначив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Серед учасників чемпіонату – команди з усієї України: «МСК Дніпро» (Черкаси), «Покрова АМП» (Львів), «Шахтар Сталеві» (Донецьк), «Буревій» (Київська обл.), «Хрестоносці» (Луцьк), «Вінниця АМП» (Вінниця), «Незламні» (Харків), «Титани» (Житомир), ФК «Бартка» (Івано-Франківськ), «Вікінги» (Тернопіль). 

Турнір реалізується за сприяння Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України та Агенції масового спорту України. 

Усі разом ми об’єднуємо зусилля заради спільної мети – адаптувати спорт під потреби сьогодення та повернути ветеранів і ветеранок до активного життя. 

Матчі чемпіонату транслюватимуться в прямому ефірі на медіасервісі Megogo та на YouTube-каналі УАФ.

Ампфутбол  – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі діють сім гравців (шість польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар — верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. За розміром майданчик менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеці гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії й надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

