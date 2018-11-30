Вікенд для легіонерів збірної України: суперник «Шахтаря» для Коноплянки та вітчизняне дербі в Бельгії



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Роман Яремчук та Андрій Шевченко Фото: ФФУ

В чемпіонаті Бельгії може відбутися чергове дербі футболістів збірної України.

Після насиченого єврокубкового мідвіку більшість легіонерів збірної України, яких Андрій Шевченко залучав на матчі зі Словаччиною та Туреччиною, найближчими днями повернуться до внутрішніх змагань.

Уже сьогодні в чемпіонаті Бельгії відбудеться матч «Локерена» з «Гентом» наших Романа Яремчука та Ігоря Пластуна, який відбув дискваліфікацію, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У перший день зими «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка в межах 14-го туру англійської Прем'єр-ліги прийматиме «Борнмут».

Сподіваємося знову побачити у грі Андрія Луніна. На його «Леганес» очікує виїзний поєдинок Прімери з «Вальядолідом».

У німецькій бундеслізі відбудеться цікаве для наших уболівальників протистояння. Недавній суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів «Гоффенгайм» чекає в гості «Шальке» Євгена Коноплянки.

Лідер чемпіонату Угорщини «Ференцварош» Сергія Реброва та Івана Петряка також на виїзді зіграє проти «Пакша».

У неділю, 2 грудня, «Луго» Василя Кравця у 16-му турі іспанської Сегунди вирушить до Памплони на побачення з «Осасуною».

А в чемпіонаті Бельгії може відбутися чергове дербі футболістів збірної України. «Андерлехт» Євгена Макаренка прийматиме «Генк» Руслана Маліновського.