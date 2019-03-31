Вирішальний триочковий і 23 очки Олексія Леня принесли «Атланті» феєричну перемогу в овертаймі над «Мілвокі» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень провів черговий блискучий матч USA Today

Український центровий набрав 23 очка

Український центровий Олексій Лень набрав 23 очка і зробив 6 підбирань у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, в якому його «Анланта Гокс» перемогла вдома в овертаймі 136:135 «Мілвокі Бакс».

Лень провів на майданчику 27 хвилин, забив 10 з 15-ти кидків з гри (3 з 6-ти – триочкові), допустив 3 втрати і завершив гру з найвищим поміж учасників матчу коефіцієнтом ефективності - +11.

Саме Лень закинув у цій зустрічі триочковий кидок, який повернув команду до боротьби за 20 секунд до завершення овертайму. А перемогу господарі вирвали на останній секунді.

Для «Гокс» ця перемога 28-ма при 49-ти поразках. Шансів пробитися в плей-оф «яструби» вже не мають.