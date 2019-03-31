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    Вирішальний триочковий і 23 очки Олексія Леня принесли «Атланті» феєричну перемогу в овертаймі над «Мілвокі» (відео)

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    Олексій Лень провів черговий блискучий матч - Вирішальний триочковий і 23 очки Олексія Леня принесли «Атланті» феєричну перемогу в овертаймі над «Мілвокі» (відео)
    Олексій Лень провів черговий блискучий матч
    USA Today

    Український центровий набрав 23 очка

    Український центровий Олексій Лень набрав 23 очка і зробив 6 підбирань у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, в якому його «Анланта Гокс» перемогла вдома в овертаймі 136:135 «Мілвокі Бакс».

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    Лень провів на майданчику 27 хвилин, забив 10 з 15-ти кидків з гри (3 з 6-ти – триочкові), допустив 3 втрати і завершив гру з найвищим поміж учасників матчу коефіцієнтом ефективності - +11.

    Саме Лень закинув у цій зустрічі триочковий кидок, який повернув команду до боротьби за 20 секунд до завершення овертайму. А перемогу господарі вирвали на останній секунді. 

    Для «Гокс» ця перемога 28-ма при 49-ти поразках. Шансів пробитися в плей-оф «яструби» вже не мають.

     Читайте також: Лень взяв активну участь у перемозі «Атланти» над «Філадельфією» (відео)
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