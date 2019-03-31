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    Латвійську зірку клубу НБА «Даллас Меверікс» звинувачують у зґвалтуванні

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    Поліція Нью-Йорка вже відкрила справу стосовно Крістапса Порзінґіса

    Латвійський центровий «Даллас Маверікс» Крістапс Порзінґіс звинувачується в зґвалтуванні. Поліція Нью-Йорка відкрила справу стосовно латвійського баскетболіста.

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     За версією дівчини, яка висунула звинувачення, Порзінґіс згвалтував її 7 лютого 2018 року, незабаром після матчу попередньої команди Крістапса «Нью-Йорк Нікс» з «Мілуокі» (89:103), в якому він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку.

    Порзінґіс відіграв у тому матчі 11 хвилин через травму, а після того повернувся в свою квартиру і відвідав жінку, яка живе з ним по сусідству. Приблизно о другій годині ночі він запросив її до себе, де і начебто скоїв акт зґвалтування.

    На питання, чому обвинувачення не були висунуті раніше, жінка відповіла слідству, що Порзінґіс запропонував їй 68 тисяч доларів на навчання її брата в коледжі, але пізніше сам відмовився виплачувати цю суму.

    Нагадаємо, що 23-річний латвієць досі не брав участі в матчах НБА через травму, отриману в тому матчі з «Мілуокі». У лютому він був обміняний з «Нью-Йорка» в «Даллас».

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    Джерело: Sport.ua

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