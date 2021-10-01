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    Кличко в столичному клубі заспівав про мера (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко заспівав разом із музикантом Іваном Маруничем - Кличко в столичному клубі заспівав про мера (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко заспівав разом із музикантом Іваном Маруничем
    Фото: Іван Марунич/Facebook

    Кличко заспівав кілька рядків хіта «Одного дня я стану мером»

    Мер Києва Віталій Кличко 30 вересня прийшов у столичний Caribbean Club на концерт гурту Karta Svitu і став не лише глядачем, а й виконавцем хіта.

    Відео з виступом Кличка опублікував на своїй сторінці у Facebook український блогер, музикант і соліст гурту Іван Марунич.

    «Це сталося», – прокоментував музикант допис із відео.

    Нагадаємо, музикант Іван Марунич записав відеокліп «Одного дня я стану мером» та виклав відео в соцмережі Facebook. У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

    Мер Києва Кличко оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.

    Незабаром хіт про мера Києва Віталія Кличка «Одного дня я стану мером» увійшов у тренди музичних хітпарадів.

    Теги: Віталій Кличко Київ музика мер концерт
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    Кличко в столичному клубі заспівав про мера (відео)