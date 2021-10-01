Кличко в столичному клубі заспівав про мера (відео)

Кличко заспівав кілька рядків хіта «Одного дня я стану мером»

Мер Києва Віталій Кличко 30 вересня прийшов у столичний Caribbean Club на концерт гурту Karta Svitu і став не лише глядачем, а й виконавцем хіта.

Відео з виступом Кличка опублікував на своїй сторінці у Facebook український блогер, музикант і соліст гурту Іван Марунич.

«Це сталося», – прокоментував музикант допис із відео.

Нагадаємо, музикант Іван Марунич записав відеокліп «Одного дня я стану мером» та виклав відео в соцмережі Facebook. У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

Мер Києва Кличко оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.

Незабаром хіт про мера Києва Віталія Кличка «Одного дня я стану мером» увійшов у тренди музичних хітпарадів.