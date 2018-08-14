Віталій Кличко і Леннокс Льюїс проведуть реванш, але не будуть боксувати
-
Розсилка
Легенди світового боксу проведуть шаховий поєдинок
Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс заявив, що проведе реванш проти Віталія Кличка, але не буде боксувати з українцем.
Слова британця озвучила Daily Mail:
«Ми зіграємо шаховий матч в боксерському рингу. Надто вже ми старі нині, щоб знову надягати боксерські рукавички. Нам буде цікавіше битися в гостроті розуму, ніж на кулаках, - зазначив британець.
Як відомо, виставковий реванш між екс-чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом може пройти в межах вечора боксу в київському Палаці спорту 2-го жовтня.
Нагадаємо, «бій десятиліття» Віталій Кличко - Леннокс Льюїс відбувся 21 червня 2003 року та завершився поразкою українця технічним нокаутом.
Бій було зупинено за рішенням лікаря через сильне розсічення у Віталія.
Водночас Кличко-старший лідирував за очками на картках усіх трьох суддів.
Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, а також потенційний суперник Олександра Усика британець Тоні Белью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.
Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.
Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.
Джерело: xsport.ua