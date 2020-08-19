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    10 років тому львівські «Карпати» зіграли свій найкращий матч у єврокубках (відео)

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    Сергій Кузнєцов відкриває рахунок у матчі в Стамбулі - 10 років тому львівські «Карпати» зіграли свій найкращий матч у єврокубках (відео)
    Сергій Кузнєцов відкриває рахунок у матчі в Стамбулі
    Світлина - UA-Футбол

    Львів’яни створили сенсацію континентального масштабу

    Десять років тому, 19 серпня 2010 року, львівські «Карпати» зіграли один із найпам’ятніших матчів у власній історії. Точніше, то був найсильніший матч «зелених левів» на міжнародній арені.

    На «Алі Самі Єні» в Стамбулі в рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи львів’яни сенсаційно зіграли внічию 2:2 з «Ґалатасараєм», з Ардою Тураном, Гаррі К’юеллом і Міланом Барошем у складі, з легендарним нідерландським футболістом Франком Рійкардом на чолі.

    Причому галичани тоді по грі заслуговували навіть не на нічию, а на перемогу. Після першого тайму вони після м’ячів Сергія Кузнєцова і Сергія Зеньова вели 2:0, але по перерві чех Барош своїм дублем рахунок зрівняв.

    Склад «Карпат» у тій зустрічі був таким: Про нього теж згадаємо, а поки є сенс згадати героїв «Алі Самі Єна»: Андрій Тлумак (к) – Артем Федецький, Іван Мілошевіч, В’ячеслав Чечер, Даніло Авелар  – Самсон Ґодвін, Олег Голодюк – Денис Кожанов (Володимир Гудима, 65), Ігор Худоб’як, Сергій Зеньов (Михайло Кополовець, 85) – Сергій Кузнецов (Вільям Роша Батіста, 72); тренер – Олег Кононов.

    Через тиждень у Львові був ще драматичніший матч-відповідь. Він завершився нічиєю 1:1 і вивів «Карпати» в груповий турнір Ліги Європи.

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    Артем Федецький Ліга Європи ФК Карпати Олег Голодюк Андрій Тлумак Олег Кононов Ігор Худоб'як «Ґалатасарай» Михайло Кополовець Сергій Зеньов Володимир Гудима В’ячеслав Чечер Мілан Барош Денис Кожанов Франк Рійкард Арда Туран Гаррі К'юелл Вільям Роша Батіста Іван Мілошевіч Даніло Авелар Сергій Кузнєцов Самсон Ґодвін
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