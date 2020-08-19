10 років тому львівські «Карпати» зіграли свій найкращий матч у єврокубках (відео)



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Сергій Кузнєцов відкриває рахунок у матчі в Стамбулі Світлина - UA-Футбол

Львів’яни створили сенсацію континентального масштабу

Десять років тому, 19 серпня 2010 року, львівські «Карпати» зіграли один із найпам’ятніших матчів у власній історії. Точніше, то був найсильніший матч «зелених левів» на міжнародній арені.

На «Алі Самі Єні» в Стамбулі в рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи львів’яни сенсаційно зіграли внічию 2:2 з «Ґалатасараєм», з Ардою Тураном, Гаррі К’юеллом і Міланом Барошем у складі, з легендарним нідерландським футболістом Франком Рійкардом на чолі.

Причому галичани тоді по грі заслуговували навіть не на нічию, а на перемогу. Після першого тайму вони після м’ячів Сергія Кузнєцова і Сергія Зеньова вели 2:0, але по перерві чех Барош своїм дублем рахунок зрівняв.

Склад «Карпат» у тій зустрічі був таким: Про нього теж згадаємо, а поки є сенс згадати героїв «Алі Самі Єна»: Андрій Тлумак (к) – Артем Федецький, Іван Мілошевіч, В’ячеслав Чечер, Даніло Авелар – Самсон Ґодвін, Олег Голодюк – Денис Кожанов (Володимир Гудима, 65), Ігор Худоб’як, Сергій Зеньов (Михайло Кополовець, 85) – Сергій Кузнецов (Вільям Роша Батіста, 72); тренер – Олег Кононов.

Через тиждень у Львові був ще драматичніший матч-відповідь. Він завершився нічиєю 1:1 і вивів «Карпати» в груповий турнір Ліги Європи.